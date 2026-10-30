ΜακΙντάιρ: Τα εύσημα αξίζουν στον Μπαρτζώκα που έστησε αυτή την ομάδα
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Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ Ολυμπιακός

ΜακΙντάιρ: Τα εύσημα αξίζουν στον Μπαρτζώκα που έστησε αυτή την ομάδα

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Αρμάνι και την απόδοση του στην αναμέτρηση με τους Ιταλούς

ΜακΙντάιρ: Τα εύσημα αξίζουν στον Μπαρτζώκα που έστησε αυτή την ομάδα
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο και τον οδήγησε στη νίκη με 84-78. Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αμερικανός στάθηκε στην καλή του απόδοση και στο γεγονός πως η ομάδα είναι έτσι δομημένη που κάθε μπορεί να βγαίνει νέος πρταγωνιστής.

Αναλυτικά ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε, ήταν δύσκολη εβδομάδα. Κάναμε καλή δουλειά, μπορούμε και καλύτερα στην άμυνα αλλά είμαι ικανοποιημένος που πήραμε τη νίκη. Είναι μεγάλη σεζόν, κάποιοι παίκτες ξεκίνησαν πιο ζεστοί και άλλοι θέλουν χρόνο.

Σε αυτή την ομάδα ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα έχει καλή βραδιά, σήμερα ήμασταν εγώ και ο Σάσα, την άλλη μέρα μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Τα εύσημα αξίζουν στον κόουτς που έστησε αυτή την ομάδα»

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