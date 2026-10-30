Μπαρτζώκας: «Μάθαμε μια ώρα πριν το ματς τα νέα για Μοντέρο, αντιδράσαμε στο παρκέ»

Ο Ολυμπιακός νίκησε 84-78 την Αρμάνι Μιλάνο για την ένατη αγωνιστική της EuroLeague.Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο flash interview στην κάμερα της Nova και τόνισε τη σημασία της νίκης παρά τις απουσίες και τα νέα για τον Μοντέρο.«Τα εύσημα στους παίκτες και στους φιλάθλους. Δεν ξέρω ποιος υποτιμάει την Αρμάνι και την EuroLeague. Είχαμε χρόνο να προετοιμάσουμε το παιχνίδι μία ημέρα παραπάνω από την Αρμάνι».«Χάνουμε ποιότητα χωρίς του Φουρνιέ και Μοντέρο. Όταν σου λείπει το ταλέντο θα πρέπει να ανεβάσεις τα χειρότερα. Σήμερα δεν είχαμε πολλές ασίστ. Τα νέα που ακούσαμε για τον Μοντέρο ήταν αποκαρδιωτικά.Οι τραυματισμοί είναι μέρος της ζωής, το ακούσαμε μία ώρα πριν το παιχνίδι, όλοι ήταν σκεπτικοί. Τους είπα πριν από δύο βδομάδες ότι παίζουμε τόσα ματς και δεν είναι η έδρα μας εδώ. Έχω τεράστιο σεβασμό στους φιλάθλους. Κάθε νίκη μετράει, είμαστε στη δεύτερη θέση».