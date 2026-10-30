Το πρώτο μήνυμα του Μοντέρο: Θα επιστρέψω πιο δυνατός
SPORTS
Γιαν Μοντέρο Ολυμπιακός

Το πρώτο μήνυμα του Μοντέρο: Θα επιστρέψω πιο δυνατός

Ο Γιαν Μοντέρο έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τον σοβαρό του τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για έξι μήνες

Το πρώτο μήνυμα του Μοντέρο: Θα επιστρέψω πιο δυνατός
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα νέα για τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο σόκαραν τον Ολυμπιακό, αφού θα μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες. Ο Δομινικανός άσος έκανε συρραφή μηνίσκου και η ομάδα του Πειραιά θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Μοντέρο στα παιχνίδια που έπαιξε μέχρι τώρα έδειξε ότι ήταν ο παίκτης που μπορούσε να πάρει στις πλάτες του τον Ολυμπιακό. Ήδη το έκανε σε αρκετά ματς, αλλά τώρα ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του.

Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση του χρονικού διαστήματος που θα μείνει εκτός δράσης ο άσος του Ολυμπιακού έστειλε το μήνυμα του. «Θα επιστρέψω πιο δυνατός» έγραψε στα social media ο Μοντέρο.

Το πρώτο μήνυμα του Μοντέρο: Θα επιστρέψω πιο δυνατός
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης