Η καλύτερη προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης ημέρας.
Το πρώτο μήνυμα του Μοντέρο: Θα επιστρέψω πιο δυνατός
Το πρώτο μήνυμα του Μοντέρο: Θα επιστρέψω πιο δυνατός
Ο Γιαν Μοντέρο έστειλε το πρώτο του μήνυμα μετά τον σοβαρό του τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για έξι μήνες
Τα νέα για τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο σόκαραν τον Ολυμπιακό, αφού θα μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες. Ο Δομινικανός άσος έκανε συρραφή μηνίσκου και η ομάδα του Πειραιά θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο Μοντέρο στα παιχνίδια που έπαιξε μέχρι τώρα έδειξε ότι ήταν ο παίκτης που μπορούσε να πάρει στις πλάτες του τον Ολυμπιακό. Ήδη το έκανε σε αρκετά ματς, αλλά τώρα ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του.
Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση του χρονικού διαστήματος που θα μείνει εκτός δράσης ο άσος του Ολυμπιακού έστειλε το μήνυμα του. «Θα επιστρέψω πιο δυνατός» έγραψε στα social media ο Μοντέρο.
Ο Μοντέρο στα παιχνίδια που έπαιξε μέχρι τώρα έδειξε ότι ήταν ο παίκτης που μπορούσε να πάρει στις πλάτες του τον Ολυμπιακό. Ήδη το έκανε σε αρκετά ματς, αλλά τώρα ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του.
Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση του χρονικού διαστήματος που θα μείνει εκτός δράσης ο άσος του Ολυμπιακού έστειλε το μήνυμα του. «Θα επιστρέψω πιο δυνατός» έγραψε στα social media ο Μοντέρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα