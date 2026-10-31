Γρηγόρης Γεωργάτος: Ο «τρελός καραφλός» που όργωνε τα γήπεδα γράφοντας ιστορία με Ολυμπιακό, Ίντερ και ΑΕΚ

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Το «21» στην πλάτη της ερυθρόλευκης φανέλας να καλπάζει από την αριστερή πλευρά, η κερκίδα να παραληρεί βλέποντας το γλυκό αριστερό πόδι να σεντράρει και η ατμόσφαιρα να δονείται από το «είναι τρελός ο καραφλός». Εικόνα που σημάδεψε γενιές ποδοσφαιρόφιλων και άφησε πολύ ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.Τόσο δυνατό που ακόμα δεν έχει ξεφτίσει και κάθε αριστερό μπακ που έρχεται στη χώρα μας μπαίνει σε διαδικασία σύγκρισης μαζί του. Δίκαιο;