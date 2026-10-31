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Γρηγόρης Γεωργάτος: Ο «τρελός καραφλός» που όργωνε τα γήπεδα γράφοντας ιστορία με Ολυμπιακό, Ίντερ και ΑΕΚ
Γρηγόρης Γεωργάτος: Ο «τρελός καραφλός» που όργωνε τα γήπεδα γράφοντας ιστορία με Ολυμπιακό, Ίντερ και ΑΕΚ
Παίκτης σύμβολο ο Γρηγόρης Γεωργάτος, λάτρεψε τον Ολυμπιακό τόσο που δεν άντεξε στην Ίντερ και στο Μιλάνο – Το «όχι» στον Παναθηναϊκό, ο πανηγυρισμός στη Λεωφόρο και ο Ότο Ρεχάγκελ - Κλείνει 54 χρόνια ζωής ο αριστερός μπακ που έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο
Το «21» στην πλάτη της ερυθρόλευκης φανέλας να καλπάζει από την αριστερή πλευρά, η κερκίδα να παραληρεί βλέποντας το γλυκό αριστερό πόδι να σεντράρει και η ατμόσφαιρα να δονείται από το «είναι τρελός ο καραφλός». Εικόνα που σημάδεψε γενιές ποδοσφαιρόφιλων και άφησε πολύ ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τόσο δυνατό που ακόμα δεν έχει ξεφτίσει και κάθε αριστερό μπακ που έρχεται στη χώρα μας μπαίνει σε διαδικασία σύγκρισης μαζί του. Δίκαιο;
Τόσο δυνατό που ακόμα δεν έχει ξεφτίσει και κάθε αριστερό μπακ που έρχεται στη χώρα μας μπαίνει σε διαδικασία σύγκρισης μαζί του. Δίκαιο;
Σίγουρα όχι, αλλά η λατρεία για τον Γρηγόρη Γεωργάτο, περί ου ο λόγος, δεν ξεπερνιέται. Όσοι τον θαύμασαν να… οργώνει την αριστερή πλευρά δεν μπορούν εύκολα να τον βγάλουν από το μυαλό τους. Σήμερα γίνεται 54 ετών και παραμένει το κορυφαίο μπακ χαφ που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Ένα γλυκό αριστερό πόδι, μία τρέλα Κεφαλλονίτικη, αλλά και ένα ταλέντο που ανάγκασε την Ίντερ και τον σπουδαίο τότε Κριστιάν Βιέρι να υποκλιθούν μπροστά του.
«Έσκισε» τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό
Το protothema.gr γυρίζει το χρόνο πίσω, τότε που ο Γεωργάτος μεσουρανούσε στα ελληνικά γήπεδα και ήταν σύμβολο για έναν ολόκληρο κόσμο. Ακόμα και σήμερα μνημονεύεται ως ένας από τους καλύτερους μπακ που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Το τι θα ακολουθούσε μπορούσε να το φανταστεί κανείς το 1996. Τότε ο Ολυμπιακός ήταν στα χρόνια που δεν κατακτήσει κανέναν τίτλο.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε προσεγγίσει τον Γρηγόρη για να τον πάρει στον Παναθηναϊκό. Όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος τα είχε βρει σε όλα με τους «πράσινους». Υπήρχε συμφωνία μέχρι που εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Λούβαρης. Τα λόγια του «ερυθρόλευκου» παράγοντα ήταν αρκετά για να αλλάξουν την απόφαση που ήδη είχε πάρει ο Γεωργάτος. «Έσκισε» τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό που τότε κατακτούσε τίτλους και έπαιζε στο Champions League για να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.
Άλλαξε η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου
Από τότε άρχισε να γράφεται η ιστορία με την ερυθρόλευκη φανέλα. Στην Παναχαϊκή έπαιζε «δεκάρι» και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς τον μετέτρεψε σε αριστερό φουλ μπακ. Τα χρόνια που αγωνίστηκε μαζί με τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς συνέθεσαν μία από τις κορυφαίες αριστερές πλευρές της Ευρώπης.
Ο «Γκέο» έγινε σύμβολο για τον κόσμο του Ολυμπιακού, λατρεύτηκε, αλλά και ο ίδιος αγάπησε πολύ τη φανέλα με τον Δαφνοστεφανωμένο έφηβο. Χαρακτηριστικός είναι ο πανηγυρισμός του με σφιγμένες τις γροθιές και τις φλέβες στο γυμνό από μαλλιά κεφάλι του να πετάγονται. Το πάθος που αντιπροσωπεύει ο Ολυμπιακός σε ένα πρόσωπο, σε μία εικόνα με την οποία ταυτίστηκε ο κόσμος της ομάδας.
Η μεταγραφή στην Ίντερ
Σταθμός στην καριέρα του Γρηγόρη είναι το καλοκαίρι του 1999 και αυτό έρχεται ως μίας συνέχειας της αγάπης του στον Ολυμπιακό. Τότε η Ίντερ προχωρούσε σε μία ριζική ανανέωση.
Στις αρχές Αυγούστου το τηλέφωνο του Γεωργάτου χτύπησε και ο Πέτρος Κόκκαλης τον ενημέρωνε πως η Ίντερ και το Μιλάνο τον περιμένουν. Δεν γινόταν να μην κολακευτεί που μοιραζόταν τα ίδια αποδυτήρια με τους Ρονάλντο, Ζαμοράνο και Βιέρι. Τότε ο Ολυμπιακός έβαλε στο ταμείο του 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές και ήταν ρεκόρ πώλησης. Το τι συνέβη εκείνο το καλοκαίρι που ο Γρηγόρης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό δεν περιγράφεται. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση της διοίκησης με τα Μέσα και με τον κόσμο να έχει παγώσει.
Ο ίδιος ζούσε το όνειρο του και ο Βιέρι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα παίζει χωρίς τον Έλληνα μπακ. Σε ανάλογη εκτίμηση τον είχε και ο Ρονάλντο. Οι σέντρες ακριβείας του είχαν τρελάνει τους σταρ της Ίντερ. Ο κόσμος των «νερατζούρι» τον λάτρεψε όσο κανένα άλλον. Ο ίδιος, ωστόσο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα και τον αγαπημένο του Ολυμπιακό.
Μετά από μία σεζόν στην Ίντερ επέτρεψε στον αγαπημένο του Πειραιά, αλλά το 2001-2002 επέστρεψε στην Ίντερ. Αυτή τη φορά δεν πήρε ποτέ φανέλα βασικού και η επιστροφή στην πατρίδα ήταν μονόδρομος. Αυτό συνέβη για την ΑΕΚ του Μάκη Ψωμιάδη. Μία μεταγραφή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους «κιτρινόμαυρους», αλλά στο τέλος ο κόσμος τον δέχτηκε.
Όταν έσκυψε το κεφάλι σε ένα σύνθημα
Ο ίδιος δεν μπορούσε μακριά από τον Ολυμπιακό. Χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής είναι ένα ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες που έγινε στη Νέα Σμύρνη.
Ο Γεωργάτος έπαιζε στην πλευρά μπροστά από την κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού. Τότε εκείνοι τον καλούσαν να αφήσει την ΑΕΚ και να γυρίσει στον Πειραιά. Ο ίδιος έσκυψε το κεφάλι του ακούγοντας το σύνθημα. Τελικά πλήρωσε 400.000 ευρώ από την τσέπη του και επέστρεψε στην ομάδα που λάτρεψε και έμαθε να αγαπάει από μικρό παιδί, αφού ο παππούς του ήταν αυτός που τον πήγε στο Καραϊσκάκη.
Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να παίζει για την ομάδα της καρδιάς του και έκανε τα πάντα γι’ αυτό. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, και τρία Κύπελλα, ενώ ήταν μέλος της εξαιρετικής ομάδας του 1999 όταν και έφτασε στα προημιτελικά του Champions League.
Για την ιστορία επέστρεψε επί διοίκησης Μαρινάκη στην ομάδα του Πειραιά και ασχολήθηκε ενεργά με την Ακαδημία και στη συνέχεια με την πρώτη ομάδα στο πλευρό του Μάρκο Σίλβα.
Συνέβαλε τα μέγιστα στην εξέλιξη του Κώστα Τσιμίκα ενώ βοήθησε τον Κώστα Φορτούνη να... απογειωθεί εκείνη τη χρονιά (2015-16).
Ο ιστορικός πανηγυρισμός
Από τις πιο εμβληματικές του στιγμές στα γήπεδα ήταν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας τον Μάιο του 2001. Ήταν η ρεβάνς του Κυπέλλου με τους Πειραιώτες να διαλύουν με το ιστορικό 1-4 τους «πράσινους». Στο πρώτο παιχνίδι ο Νίκος Λυμπερόπουλος είχε σκοράρει και είχε δείξει τη φανέλα του στον κόσμο της ομάδας του Πειραιά.
Ο Γεωργάτος δεν το ξέχασε αυτό. Στο ματς της Λεωφόρου ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι και την εκτέλεση ανέλαβε ο «Γκέο». Ευστόχησε και μάζεψε τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και έδειξαν τις φανέλες τους στον κόσμο. Ήταν η απάντηση του στον Νίκο Λυμπερόπουλο.
Ίσως το μελανό σημείο της καριέρας του να είναι η εθνική ομάδα και το γεγονός πως το κορυφαίο αριστερό μπακ χαφ όλων των εποχών δεν βρέθηκε στο Euro 2004. Μία παρεξήγηση με τον Ότο Ρεχάγκελ σε προπόνηση στάθηκε η αφορμή να μείνει εκτός. Τότε ο Ρεχάγκελ έδωσε οδηγίες για μία άσκηση και για το πως ήθελε να παίξει ο Γεωργάτος. Εκείνος αντέδρασε, ο ομοσπονδιακός προπονητής κατάλαβε την αντίδραση του παίκτη και δεν τον κάλεσε ποτέ ξανά.
«Έσκισε» τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό
Το protothema.gr γυρίζει το χρόνο πίσω, τότε που ο Γεωργάτος μεσουρανούσε στα ελληνικά γήπεδα και ήταν σύμβολο για έναν ολόκληρο κόσμο. Ακόμα και σήμερα μνημονεύεται ως ένας από τους καλύτερους μπακ που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Το τι θα ακολουθούσε μπορούσε να το φανταστεί κανείς το 1996. Τότε ο Ολυμπιακός ήταν στα χρόνια που δεν κατακτήσει κανέναν τίτλο.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε προσεγγίσει τον Γρηγόρη για να τον πάρει στον Παναθηναϊκό. Όπως έχει παραδεχτεί ο ίδιος τα είχε βρει σε όλα με τους «πράσινους». Υπήρχε συμφωνία μέχρι που εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Λούβαρης. Τα λόγια του «ερυθρόλευκου» παράγοντα ήταν αρκετά για να αλλάξουν την απόφαση που ήδη είχε πάρει ο Γεωργάτος. «Έσκισε» τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό που τότε κατακτούσε τίτλους και έπαιζε στο Champions League για να αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.
Άλλαξε η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου
Από τότε άρχισε να γράφεται η ιστορία με την ερυθρόλευκη φανέλα. Στην Παναχαϊκή έπαιζε «δεκάρι» και ο Ντούσαν Μπάγεβιτς τον μετέτρεψε σε αριστερό φουλ μπακ. Τα χρόνια που αγωνίστηκε μαζί με τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς συνέθεσαν μία από τις κορυφαίες αριστερές πλευρές της Ευρώπης.
Ο «Γκέο» έγινε σύμβολο για τον κόσμο του Ολυμπιακού, λατρεύτηκε, αλλά και ο ίδιος αγάπησε πολύ τη φανέλα με τον Δαφνοστεφανωμένο έφηβο. Χαρακτηριστικός είναι ο πανηγυρισμός του με σφιγμένες τις γροθιές και τις φλέβες στο γυμνό από μαλλιά κεφάλι του να πετάγονται. Το πάθος που αντιπροσωπεύει ο Ολυμπιακός σε ένα πρόσωπο, σε μία εικόνα με την οποία ταυτίστηκε ο κόσμος της ομάδας.
Η μεταγραφή στην Ίντερ
Σταθμός στην καριέρα του Γρηγόρη είναι το καλοκαίρι του 1999 και αυτό έρχεται ως μίας συνέχειας της αγάπης του στον Ολυμπιακό. Τότε η Ίντερ προχωρούσε σε μία ριζική ανανέωση.
Στις αρχές Αυγούστου το τηλέφωνο του Γεωργάτου χτύπησε και ο Πέτρος Κόκκαλης τον ενημέρωνε πως η Ίντερ και το Μιλάνο τον περιμένουν. Δεν γινόταν να μην κολακευτεί που μοιραζόταν τα ίδια αποδυτήρια με τους Ρονάλντο, Ζαμοράνο και Βιέρι. Τότε ο Ολυμπιακός έβαλε στο ταμείο του 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές και ήταν ρεκόρ πώλησης. Το τι συνέβη εκείνο το καλοκαίρι που ο Γρηγόρης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό δεν περιγράφεται. Υπήρξε έντονη αντιπαράθεση της διοίκησης με τα Μέσα και με τον κόσμο να έχει παγώσει.
Ο ίδιος ζούσε το όνειρο του και ο Βιέρι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα παίζει χωρίς τον Έλληνα μπακ. Σε ανάλογη εκτίμηση τον είχε και ο Ρονάλντο. Οι σέντρες ακριβείας του είχαν τρελάνει τους σταρ της Ίντερ. Ο κόσμος των «νερατζούρι» τον λάτρεψε όσο κανένα άλλον. Ο ίδιος, ωστόσο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα και τον αγαπημένο του Ολυμπιακό.
Μετά από μία σεζόν στην Ίντερ επέτρεψε στον αγαπημένο του Πειραιά, αλλά το 2001-2002 επέστρεψε στην Ίντερ. Αυτή τη φορά δεν πήρε ποτέ φανέλα βασικού και η επιστροφή στην πατρίδα ήταν μονόδρομος. Αυτό συνέβη για την ΑΕΚ του Μάκη Ψωμιάδη. Μία μεταγραφή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους «κιτρινόμαυρους», αλλά στο τέλος ο κόσμος τον δέχτηκε.
Όταν έσκυψε το κεφάλι σε ένα σύνθημα
Ο ίδιος δεν μπορούσε μακριά από τον Ολυμπιακό. Χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής είναι ένα ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες που έγινε στη Νέα Σμύρνη.
Ο Γεωργάτος έπαιζε στην πλευρά μπροστά από την κερκίδα των οπαδών του Ολυμπιακού. Τότε εκείνοι τον καλούσαν να αφήσει την ΑΕΚ και να γυρίσει στον Πειραιά. Ο ίδιος έσκυψε το κεφάλι του ακούγοντας το σύνθημα. Τελικά πλήρωσε 400.000 ευρώ από την τσέπη του και επέστρεψε στην ομάδα που λάτρεψε και έμαθε να αγαπάει από μικρό παιδί, αφού ο παππούς του ήταν αυτός που τον πήγε στο Καραϊσκάκη.
Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν να παίζει για την ομάδα της καρδιάς του και έκανε τα πάντα γι’ αυτό. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε 7 πρωταθλήματα, και τρία Κύπελλα, ενώ ήταν μέλος της εξαιρετικής ομάδας του 1999 όταν και έφτασε στα προημιτελικά του Champions League.
Για την ιστορία επέστρεψε επί διοίκησης Μαρινάκη στην ομάδα του Πειραιά και ασχολήθηκε ενεργά με την Ακαδημία και στη συνέχεια με την πρώτη ομάδα στο πλευρό του Μάρκο Σίλβα.
Συνέβαλε τα μέγιστα στην εξέλιξη του Κώστα Τσιμίκα ενώ βοήθησε τον Κώστα Φορτούνη να... απογειωθεί εκείνη τη χρονιά (2015-16).
Ο ιστορικός πανηγυρισμός
Από τις πιο εμβληματικές του στιγμές στα γήπεδα ήταν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας τον Μάιο του 2001. Ήταν η ρεβάνς του Κυπέλλου με τους Πειραιώτες να διαλύουν με το ιστορικό 1-4 τους «πράσινους». Στο πρώτο παιχνίδι ο Νίκος Λυμπερόπουλος είχε σκοράρει και είχε δείξει τη φανέλα του στον κόσμο της ομάδας του Πειραιά.
Ο Γεωργάτος δεν το ξέχασε αυτό. Στο ματς της Λεωφόρου ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι και την εκτέλεση ανέλαβε ο «Γκέο». Ευστόχησε και μάζεψε τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και έδειξαν τις φανέλες τους στον κόσμο. Ήταν η απάντηση του στον Νίκο Λυμπερόπουλο.
Ίσως το μελανό σημείο της καριέρας του να είναι η εθνική ομάδα και το γεγονός πως το κορυφαίο αριστερό μπακ χαφ όλων των εποχών δεν βρέθηκε στο Euro 2004. Μία παρεξήγηση με τον Ότο Ρεχάγκελ σε προπόνηση στάθηκε η αφορμή να μείνει εκτός. Τότε ο Ρεχάγκελ έδωσε οδηγίες για μία άσκηση και για το πως ήθελε να παίξει ο Γεωργάτος. Εκείνος αντέδρασε, ο ομοσπονδιακός προπονητής κατάλαβε την αντίδραση του παίκτη και δεν τον κάλεσε ποτέ ξανά.
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