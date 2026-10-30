Κίνηση επιπέδου NBA από τη Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Ντουάιτ Πάουελ
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Ντουάιτ Πάουελ Φενέρμπαχτσε Euroleague NBA

Κίνηση επιπέδου NBA από τη Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Ντουάιτ Πάουελ

Ο Καναδός μετά από 12 χρόνια στον μαγικό κόσμο του NBA επέλεξε να περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Κίνηση επιπέδου NBA από τη Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Ντουάιτ Πάουελ
Παίκτης της Φενέρμπαχτσε είναι και επίσημα από το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) ο Ντουάιτ Πάουελ, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, μετά από 12 χρόνια στο ΝΒΑ.

Ο Καναδός σέντερ πέρασε όλη του την καριέρα στην Αμερική με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς. Σε 768 αγώνες κανονικών περιόδων μέτρησε 6.5 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Υπήρξε συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς και ήταν βασικός στέλεχος της ομάδας που πήγε μέχρι τους τελικούς το 2024 και ηττήθηκε από τους Σέλτικς.

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