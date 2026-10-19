Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
«Ο προπονητής με φώναξε στο γραφείο του!» – Ο πρώην άσος της ΑΕΚ που γράφει Ιστορία στην Ολλανδία
«Ο προπονητής με φώναξε στο γραφείο του!» – Ο πρώην άσος της ΑΕΚ που γράφει Ιστορία στην Ολλανδία
Ο Νορντίν Άμραμπατ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο
Τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ ασχολούνται με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος σε ηλικία 39 ετών, έγινε το βράδυ της Κυριακής (18/10) ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής γηπέδου που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ουτρέχτης, καταγράφοντας ένα ιστορικό επίτευγμα για τον ολλανδικό σύλλογο.
Μάλιστα, συνδύασε το ντεμπούτο του με μία σημαντική εκτός έδρας νίκη, καθώς η Ουτρέχτη επικράτησε με 2-1 της Τβέντε.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Μάλιστα, συνδύασε το ντεμπούτο του με μία σημαντική εκτός έδρας νίκη, καθώς η Ουτρέχτη επικράτησε με 2-1 της Τβέντε.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα