«Ο προπονητής με φώναξε στο γραφείο του!» – Ο πρώην άσος της ΑΕΚ που γράφει Ιστορία στην Ολλανδία
SPORTS

«Ο προπονητής με φώναξε στο γραφείο του!» – Ο πρώην άσος της ΑΕΚ που γράφει Ιστορία στην Ολλανδία

Ο Νορντίν Άμραμπατ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο

«Ο προπονητής με φώναξε στο γραφείο του!» – Ο πρώην άσος της ΑΕΚ που γράφει Ιστορία στην Ολλανδία
Τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ ασχολούνται με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, ο οποίος σε ηλικία 39 ετών, έγινε το βράδυ της Κυριακής (18/10) ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής γηπέδου που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ουτρέχτης, καταγράφοντας ένα ιστορικό επίτευγμα για τον ολλανδικό σύλλογο.

Μάλιστα, συνδύασε το ντεμπούτο του με μία σημαντική εκτός έδρας νίκη, καθώς η Ουτρέχτη επικράτησε με 2-1 της Τβέντε.

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