Θρήνος στην Πιερία: Ποιοι ήταν ο 41χρονος πιλότος των Canadair, πατέρας τεσσάρων παιδιών, και ο 58χρονος που σκοτώθηκαν με το μονοκινητήριο - «Έκανε λάθος ελιγμό»