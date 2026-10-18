Θρήνος στην Πιερία: Ποιοι ήταν ο 41χρονος πιλότος των Canadair, πατέρας τεσσάρων παιδιών, και ο 58χρονος που σκοτώθηκαν με το μονοκινητήριο - «Έκανε λάθος ελιγμό»
Θρήνος στην Πιερία: Ποιοι ήταν ο 41χρονος πιλότος των Canadair, πατέρας τεσσάρων παιδιών, και ο 58χρονος που σκοτώθηκαν με το μονοκινητήριο - «Έκανε λάθος ελιγμό»
Το αεροσκάφος έχασε ύψος λίγο πριν προσγειωθεί και κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας - Τι λέει ο πρόεδρος της Αερολέσχης Πιερίας στο protothema.gr
Ο Χρήστος Αναστασιάδης και ο Θεολόγος Μαραντίδης είναι οι δύο επιβαίνοντες που έχασαν τη ζωή τους όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος τους κατέπεσε την Κυριακή στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας.
Οι 41χρονος Αναστασιάδης, πατέρας τεσσάρων παιδιών, ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας στα Canadair, με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα αεροσκάφη.
Η αδελφή του σε δηλώσεις της περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια: «Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε Canadair ήταν».
Για το δυστύχημα η μητέρα του 41χρονου είπε: «Δεν ξέρουμε και εμείς τι έγινε. Ήμουν στο σπίτι όταν το έμαθα αλλά δε γνωρίζω κάτι. Είμαστε χάλια. Ο γιος μου ήταν πολύ επιμελής σε όλα του, στα πάντα».
Στο δυστύχημα έχασε τη ζώη του και ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης.
Σήμερα πετούσε με το δικό του αεροπλάνο και έκανε μια πτήση εθισμού με τον 58χρονο φίλο του ως συνεπιβάτη ο οποίος δεν είναι πιλότος. Είχαν πετάξει άλλη μια φορά μαζί. Η πτήση εθισμού, όπως εξηγεί στο protothema.gr ο κ. Χαρισης, γίνεται για να δει ο κόσμος πώς είναι η αεροπορία, πώς είναι τα ελαφρά αεροσκάφη, και αν κάποιος του αρέσει και ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το αντικείμενο.
Ο 41χρονος πιλότος απογειώθηκε και ήταν ήδη στον αέρα 40 λεπτά πριν το αεροσκάφος του καταλήξει στο έδαφος και χάσει τη ζωή του μαζί με τον 58χρονο. «Επικοινωνούσε μαζί μου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μου ζήτησε να κάνει μία χαμηλή διέλευση πάνω από το διάδρομο. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν οι πιλότοι πριν προσγειωθούνε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης», αναφέρει ο κ. Χαρίσης εξηγώντας ότι πρόκειται για μια διέλευση που κάνουν οι πιλότοι ως μια τυπική διαδικασία για να δουν τις συνθήκες που επικρατούν στον διάδρομο.
Οι 41χρονος Αναστασιάδης, πατέρας τεσσάρων παιδιών, ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας στα Canadair, με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα αεροσκάφη.
Η αδελφή του σε δηλώσεις της περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια: «Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε Canadair ήταν».
Για το δυστύχημα η μητέρα του 41χρονου είπε: «Δεν ξέρουμε και εμείς τι έγινε. Ήμουν στο σπίτι όταν το έμαθα αλλά δε γνωρίζω κάτι. Είμαστε χάλια. Ο γιος μου ήταν πολύ επιμελής σε όλα του, στα πάντα».
Στο δυστύχημα έχασε τη ζώη του και ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης.
Πρόεδρος Αερολέσχης Πιερίας: Πολύ έμπειρος ο πιλότοςΣύμφωνα με τον πρόεδρο της Αερολέσχης Πιερίας, Γιάννη Χαρίση, ο 41χρονος ήταν ένας πολύ έμπειρος πιλότος και, μάλιστα, είχε συμμετάσχει και ως επικεφαλής αποστολής σε φωτιά στην Ισπανία ενώ είχε πολλές ώρες πτήσεις στο ενεργητικό του.
Σήμερα πετούσε με το δικό του αεροπλάνο και έκανε μια πτήση εθισμού με τον 58χρονο φίλο του ως συνεπιβάτη ο οποίος δεν είναι πιλότος. Είχαν πετάξει άλλη μια φορά μαζί. Η πτήση εθισμού, όπως εξηγεί στο protothema.gr ο κ. Χαρισης, γίνεται για να δει ο κόσμος πώς είναι η αεροπορία, πώς είναι τα ελαφρά αεροσκάφη, και αν κάποιος του αρέσει και ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το αντικείμενο.
Ο 41χρονος πιλότος απογειώθηκε και ήταν ήδη στον αέρα 40 λεπτά πριν το αεροσκάφος του καταλήξει στο έδαφος και χάσει τη ζωή του μαζί με τον 58χρονο. «Επικοινωνούσε μαζί μου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μου ζήτησε να κάνει μία χαμηλή διέλευση πάνω από το διάδρομο. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν οι πιλότοι πριν προσγειωθούνε και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης», αναφέρει ο κ. Χαρίσης εξηγώντας ότι πρόκειται για μια διέλευση που κάνουν οι πιλότοι ως μια τυπική διαδικασία για να δουν τις συνθήκες που επικρατούν στον διάδρομο.
Ο 41χρονος έκανε μια διέλευση, στη συνέχεια πήρε ύψος έκανε έναν ατυχή ελιγμό και δυστυχώς κατέληξε στο έδαφος. «Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στο αεροσκάφος, ήταν σε άψογη κατάσταση», τονίζει ο κ. Χαρισης.
Ο δεύτερος άνδρας που έχασε τη ζωή του, ήταν ένας επιβάτης ο οποοος του άρεσε η πτήση με αεροσκάφος και ενδεχομένως να έβγαζε και εκείνος δίπλωμα. «Ηταν η δεύτερη φορά που πετούσε, είχε ξαναπετάξει, του άρεσε και ήθελε να το επαναλάβει».
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πτώση περίπου στις 13:50 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.
Οι πυροσβέστες τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος έχασε ύψος και κατέπεσε δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
Ο δεύτερος άνδρας που έχασε τη ζωή του, ήταν ένας επιβάτης ο οποοος του άρεσε η πτήση με αεροσκάφος και ενδεχομένως να έβγαζε και εκείνος δίπλωμα. «Ηταν η δεύτερη φορά που πετούσε, είχε ξαναπετάξει, του άρεσε και ήθελε να το επαναλάβει».
Το χρονικό της τραγωδίαςΤο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, στην Κονταριώτισσα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πτώση περίπου στις 13:50 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκαν εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.
Οι πυροσβέστες τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος έχασε ύψος και κατέπεσε δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.
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