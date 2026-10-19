Πίκφορντ: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι που πήρε απρόσμενη τροπή, λόγω των ταραχών
SPORTS
Τζόρνταν Πίκφορντ Παρίσι Έβερτον

Πίκφορντ: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι που πήρε απρόσμενη τροπή, λόγω των ταραχών

O τερματοφύλακας της Έβερτον μετέβη μαζί με τη σύζυγό του στην γαλλική πρωτεύουσα,  για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν, αλλά το ταξίδι τους δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει

Πίκφορντ: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι που πήρε απρόσμενη τροπή, λόγω των ταραχών
Μια ξεχωριστή εμπειρία στο Παρίσι έζησαν ο Τζόρνταν Πίκφορντ και η σύζυγός του, Μέγκαν, με το ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα να συνδυάζει μια βραδιά γεμάτη μουσική με εικόνες έντονης αναστάτωσης στους δρόμους της πόλης.

Ο τερματοφύλακας της Έβερτον και η σύντροφός του ταξίδεψαν με ιδιωτικό αεροσκάφος, έχοντας ως βασικό προορισμό τη συναυλία της Σελίν Ντιόν. Ωστόσο, το ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που πιθανότατα περίμενε, καθώς οι εκτεταμένες ταραχές που ξέσπασαν στη Γαλλία επηρέασαν και το πρόγραμμά τους.



Η Μέγκαν Πίκφορντ μοιράστηκε στιγμές από την απόδρασή τους μέσα από ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο παρουσίασε ως ένα 24ωρο στο Παρίσι με μια απρόσμενη εξέλιξη.

Στα πρώτα πλάνα, το ζευγάρι εμφανίζεται να απολαμβάνει το ταξίδι του, επισκεπτόμενο γνωστά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ίδια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την πόλη, χωρίς αρχικά να γνωρίζει την έκταση των επεισοδίων που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Κεντρικό σημείο της εξόρμησής τους ήταν η συναυλία της Σελίν Ντιόν, την οποία η Μέγκαν παρακολούθησε με ιδιαίτερη συγκίνηση. Όπως αποκάλυψε, η εμφάνιση της Καναδής σταρ την εντυπωσίασε τόσο πολύ, ώστε δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Η κατάσταση άλλαξε όταν ολοκληρώθηκε η συναυλία και το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο για να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Μέγκαν, ο οδηγός που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους τούς συνέστησε να κατευθυνθούν απευθείας στο κατάλυμά τους, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στην πόλη.

Κλείσιμο
Η σύσταση αυτή περιόρισε τις δυνατότητές τους να συνεχίσουν τη βόλτα τους στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να χαλάσει εντελώς τη διάθεσή τους. Το ζευγάρι πέρασε το υπόλοιπο της βραδιάς στο λόμπι του ξενοδοχείου, όπου η ατμόσφαιρα ήταν πιο ήρεμη, με τη μουσική μιας άρπας να προσφέρει μια διαφορετική νότα.

Το επόμενο πρωί, οι δυο τους επισκέφθηκαν την Παναγία των Παρισίων και στη συνέχεια πήραν τον δρόμο της επιστροφής, ολοκληρώνοντας τη σύντομη παραμονή τους στη γαλλική πρωτεύουσα.

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης