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Πίκφορντ: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι που πήρε απρόσμενη τροπή, λόγω των ταραχών
Πίκφορντ: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι που πήρε απρόσμενη τροπή, λόγω των ταραχών
O τερματοφύλακας της Έβερτον μετέβη μαζί με τη σύζυγό του στην γαλλική πρωτεύουσα, για τη συναυλία της Σελίν Ντιόν, αλλά το ταξίδι τους δεν εξελίχθηκε όπως είχαν σχεδιάσει
Μια ξεχωριστή εμπειρία στο Παρίσι έζησαν ο Τζόρνταν Πίκφορντ και η σύζυγός του, Μέγκαν, με το ταξίδι τους στη γαλλική πρωτεύουσα να συνδυάζει μια βραδιά γεμάτη μουσική με εικόνες έντονης αναστάτωσης στους δρόμους της πόλης.
Ο τερματοφύλακας της Έβερτον και η σύντροφός του ταξίδεψαν με ιδιωτικό αεροσκάφος, έχοντας ως βασικό προορισμό τη συναυλία της Σελίν Ντιόν. Ωστόσο, το ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που πιθανότατα περίμενε, καθώς οι εκτεταμένες ταραχές που ξέσπασαν στη Γαλλία επηρέασαν και το πρόγραμμά τους.
Στα πρώτα πλάνα, το ζευγάρι εμφανίζεται να απολαμβάνει το ταξίδι του, επισκεπτόμενο γνωστά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ίδια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την πόλη, χωρίς αρχικά να γνωρίζει την έκταση των επεισοδίων που βρίσκονταν σε εξέλιξη.
Κεντρικό σημείο της εξόρμησής τους ήταν η συναυλία της Σελίν Ντιόν, την οποία η Μέγκαν παρακολούθησε με ιδιαίτερη συγκίνηση. Όπως αποκάλυψε, η εμφάνιση της Καναδής σταρ την εντυπωσίασε τόσο πολύ, ώστε δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Η κατάσταση άλλαξε όταν ολοκληρώθηκε η συναυλία και το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο για να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Μέγκαν, ο οδηγός που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους τούς συνέστησε να κατευθυνθούν απευθείας στο κατάλυμά τους, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στην πόλη.
Η σύσταση αυτή περιόρισε τις δυνατότητές τους να συνεχίσουν τη βόλτα τους στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να χαλάσει εντελώς τη διάθεσή τους. Το ζευγάρι πέρασε το υπόλοιπο της βραδιάς στο λόμπι του ξενοδοχείου, όπου η ατμόσφαιρα ήταν πιο ήρεμη, με τη μουσική μιας άρπας να προσφέρει μια διαφορετική νότα.
Το επόμενο πρωί, οι δυο τους επισκέφθηκαν την Παναγία των Παρισίων και στη συνέχεια πήραν τον δρόμο της επιστροφής, ολοκληρώνοντας τη σύντομη παραμονή τους στη γαλλική πρωτεύουσα.
Ο τερματοφύλακας της Έβερτον και η σύντροφός του ταξίδεψαν με ιδιωτικό αεροσκάφος, έχοντας ως βασικό προορισμό τη συναυλία της Σελίν Ντιόν. Ωστόσο, το ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με μια διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που πιθανότατα περίμενε, καθώς οι εκτεταμένες ταραχές που ξέσπασαν στη Γαλλία επηρέασαν και το πρόγραμμά τους.
Η Μέγκαν Πίκφορντ μοιράστηκε στιγμές από την απόδρασή τους μέσα από ένα βίντεο στο TikTok, το οποίο παρουσίασε ως ένα 24ωρο στο Παρίσι με μια απρόσμενη εξέλιξη.
England keeper Jordan Pickford and wife Megan's romantic 24-hour private jet break is derailed by rioting - and they had no idea it was happening!😬 https://t.co/c1fNDyDH2N— Daily Mail Sport (@MailSport) October 19, 2026
Στα πρώτα πλάνα, το ζευγάρι εμφανίζεται να απολαμβάνει το ταξίδι του, επισκεπτόμενο γνωστά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Η ίδια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την πόλη, χωρίς αρχικά να γνωρίζει την έκταση των επεισοδίων που βρίσκονταν σε εξέλιξη.
Κεντρικό σημείο της εξόρμησής τους ήταν η συναυλία της Σελίν Ντιόν, την οποία η Μέγκαν παρακολούθησε με ιδιαίτερη συγκίνηση. Όπως αποκάλυψε, η εμφάνιση της Καναδής σταρ την εντυπωσίασε τόσο πολύ, ώστε δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.
Η κατάσταση άλλαξε όταν ολοκληρώθηκε η συναυλία και το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο για να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του.
Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Μέγκαν, ο οδηγός που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους τούς συνέστησε να κατευθυνθούν απευθείας στο κατάλυμά τους, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στην πόλη.
Η σύσταση αυτή περιόρισε τις δυνατότητές τους να συνεχίσουν τη βόλτα τους στο Παρίσι, χωρίς ωστόσο να χαλάσει εντελώς τη διάθεσή τους. Το ζευγάρι πέρασε το υπόλοιπο της βραδιάς στο λόμπι του ξενοδοχείου, όπου η ατμόσφαιρα ήταν πιο ήρεμη, με τη μουσική μιας άρπας να προσφέρει μια διαφορετική νότα.
Το επόμενο πρωί, οι δυο τους επισκέφθηκαν την Παναγία των Παρισίων και στη συνέχεια πήραν τον δρόμο της επιστροφής, ολοκληρώνοντας τη σύντομη παραμονή τους στη γαλλική πρωτεύουσα.
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