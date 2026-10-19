Γιουβέντους – Λάτσιο 0-3: Θρίαμβος στο Τορίνο και μήνυμα τίτλου από την ομάδα του Γκατούζο, δείτε τα γκολ
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Serie A Γιουβέντους Λάτσιο

Γιουβέντους – Λάτσιο 0-3: Θρίαμβος στο Τορίνο και μήνυμα τίτλου από την ομάδα του Γκατούζο, δείτε τα γκολ

Οι «λατσιάλι» παρέμειναν αήττητοι και στην κορυφή της Serie A μαζί με την Ίντερ – Στο -8 η Γιουβέντους, νίκη 3-2 της Μίλαν επί της Αταλάντα

Γιουβέντους – Λάτσιο 0-3: Θρίαμβος στο Τορίνο και μήνυμα τίτλου από την ομάδα του Γκατούζο, δείτε τα γκολ
«Δήλωση»... τίτλου μέσα στο Τορίνο έκανε η εκπληκτική εφέτος Λάτσιο. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο πέρασε... αέρα τη Γιουβέντους με 3-0, παρέμεινε στο «ρετιρέ» της Serie A μετά από 7 αγωνιστικές, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς την πρωταθλήτρια - και συγκάτοικο στην κορυφή - Ίντερ, αλλά και στους υπόλοιπους διεκδικητές.

Η αήττητη Λάτσιο (6-1-0) έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει, όχι, όμως, και η Γιουβέντους, η οποία από πολύ νωρίς στη σεζόν δείχνει να μένει εκτός τίτλου. Απέχει, πλέον, 8 βαθμούς από την κορυφή η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, που και ο ίδιος δεν θα πρέπει να αισθάνεται καθόλου σίγουρος στη θέση του.

Bianconeri Stunned On Home Soil | JUVENTUS-LAZIO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Νωρίτερα, η επίσης αήττητη, Μίλαν επικράτησε με 3-2 της Αταλάντα στο «Σαν Σίρο», παρότι προηγήθηκε με 3-0 λίγο πριν το 60ό λεπτό.

Rossoneri Claim Five-Goal Thriller | MILAN-ATALANTA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9' Κάλο, 26', 30', 57' Ραϊμόντο - 15' Μπεράρντι, 37' Τόρστβεντ)
Κλείσιμο
Βενέτσια-Νάπολι 1-0 (49' Άνταμς)
Μπολόνια-Ίντερ 1-3 (10' Πομπέγκα - 44' Τιράμ, 69' Αουγκούστο, 84' Μπονί)
Ρόμα-Τζένοα 2-0 (50' Κάστρο, 68' Λούλι)
Ουντινέζε-Λέτσε 0-3 (11' Γκασπάρ, 33' Εντρί, 86' Ζίμπερτ)
Φιορεντίνα-Κόμο 1-3 (42' Πόνγκρατσιτς - 32' Λιμπεράλι, 36' Πας, 56' Δουβίκας)
Μίλαν-Αταλάντα 3-2 (25' πεν. Ράμος, 43' Ραμπιό, 57' Χίλα - 66' Γκαετάνο, 81' Κρστόβιτς)
Γιουβέντους-Λάτσιο 0-3 (37' Πρόβστγκααρντ, 66' Ίσακσεν, 89' Ντέλε-Μπασίρου)
Μόντσα-Κάλιαρι 19/10
Πάρμα-Τορίνο 19/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Ίντερ 19
Λάτσιο 19
Ρόμα 17
Μίλαν 15
Κόμο 14
Κάλιαρι 13 -6αγ.
Φροζινόνε 13
Γιουβέντους 11
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Λέτσε 9
Σασουόλο 8
Τορίνο 7 -6αγ.
Μπολόνια 5
Μόντσα 4 -6αγ.
Πάρμα 4 -6αγ.
Φιορεντίνα 4
Ουντινέζε 4
Τζένοα 4
Βενέτσια 3

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