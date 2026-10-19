Αλβανία: Η οργή των νέων, οι ταραχές, οι απειλές Ράμα για αποβολές και απολύσεις και το σενάριο πρόωρων εκλογών
Αλβανία: Η οργή των νέων, οι ταραχές, οι απειλές Ράμα για αποβολές και απολύσεις και το σενάριο πρόωρων εκλογών
Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους διαδηλωτές – Γιατί οι πολίτες που βρίσκονται στους δρόμους δεν εμπιστεύονται απόλυτα ούτε την αντιπολίτευση
Σε μια από τις σοβαρότερες πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις των τελευταίων ετών βυθίζεται η Αλβανία, με τις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να συνεχίζονται, τις συγκρούσεις με την αστυνομία να κλιμακώνονται και την κυβέρνηση του Έντι Ράμα να υιοθετεί ολοένα αυστηρότερη στάση απέναντι στους διαδηλωτές.
Η κατάσταση έχει λάβει πλέον διαστάσεις ανοιχτής πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Ράμα να ακυρώνει την προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (19/10) επίσημη επίσκεψή του στην Αυστρία.
Σήμερα Δευτέρα, είναι η έβδομη συνεχόμενη ημέρα οπού συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, με την ένταση να παραμένει υψηλή στα Τίρανα και τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται σε άλλες πόλεις της χώρας. Το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το υπουργείο Παιδείας, ενώ στο στόχαστρο διαδηλωτών βρέθηκε και το κτίριο του Εφετείου.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο κυβερνών κόμμα συζητείται το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών την άνοιξη του 2027, ταυτόχρονα με τις προγραμματισμένες δημοτικές εκλογές.
Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργούν οι δηλώσεις του Έντι Ράμα, την Δευτέρα, για αυστηρές διοικητικές και οικονομικές συνέπειες σε όσους συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι μαθητές και φοιτητές που εγκαταλείπουν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις για να επιτεθούν σε αστυνομικούς ή να προκαλέσουν καταστροφές θα αντιμετωπίσουν διοικητικές κυρώσεις. Ειδικά για τους φοιτητές προειδοποίησε ότι θα στερηθούν το δικαίωμα δωρεάν φοίτησης, τις υποτροφίες και την κρατική οικονομική ενίσχυση.
Παράλληλα, απείλησε με απομάκρυνση από την εκπαίδευση και αποκλεισμό από θέσεις εργασίας στο Δημόσιο τους εκπαιδευτικούς που υποκινούν μαθητές σε πράξεις βίας ή καταστροφές σχολικών εγκαταστάσεων. Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιστατικό στη πόλη Λέζα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν μαθητές να σπάσουν τζάμια σχολείου.
Ο Ράμα προειδοποίησε επίσης ότι οι οικογένειες ανηλίκων που συμμετέχουν σε καταστροφές θα κληθούν να αναλάβουν το οικονομικό κόστος των ζημιών. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε έκτακτη επιβράβευση 2.500 ευρώ για κάθε αστυνομικό που συμμετέχει στην αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων.
Η κατάσταση έχει λάβει πλέον διαστάσεις ανοιχτής πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Ράμα να ακυρώνει την προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (19/10) επίσημη επίσκεψή του στην Αυστρία.
Σήμερα Δευτέρα, είναι η έβδομη συνεχόμενη ημέρα οπού συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, με την ένταση να παραμένει υψηλή στα Τίρανα και τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται σε άλλες πόλεις της χώρας. Το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) σημειώθηκαν νέες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων έξω από το υπουργείο Παιδείας, ενώ στο στόχαστρο διαδηλωτών βρέθηκε και το κτίριο του Εφετείου.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο κυβερνών κόμμα συζητείται το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών την άνοιξη του 2027, ταυτόχρονα με τις προγραμματισμένες δημοτικές εκλογές.
Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα δημιουργούν οι δηλώσεις του Έντι Ράμα, την Δευτέρα, για αυστηρές διοικητικές και οικονομικές συνέπειες σε όσους συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια.
Ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι μαθητές και φοιτητές που εγκαταλείπουν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις για να επιτεθούν σε αστυνομικούς ή να προκαλέσουν καταστροφές θα αντιμετωπίσουν διοικητικές κυρώσεις. Ειδικά για τους φοιτητές προειδοποίησε ότι θα στερηθούν το δικαίωμα δωρεάν φοίτησης, τις υποτροφίες και την κρατική οικονομική ενίσχυση.
Παράλληλα, απείλησε με απομάκρυνση από την εκπαίδευση και αποκλεισμό από θέσεις εργασίας στο Δημόσιο τους εκπαιδευτικούς που υποκινούν μαθητές σε πράξεις βίας ή καταστροφές σχολικών εγκαταστάσεων. Αναφέρθηκε μάλιστα σε περιστατικό στη πόλη Λέζα, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν μαθητές να σπάσουν τζάμια σχολείου.
Ο Ράμα προειδοποίησε επίσης ότι οι οικογένειες ανηλίκων που συμμετέχουν σε καταστροφές θα κληθούν να αναλάβουν το οικονομικό κόστος των ζημιών. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε έκτακτη επιβράβευση 2.500 ευρώ για κάθε αστυνομικό που συμμετέχει στην αντιμετώπιση των βίαιων επεισοδίων.
Αυτό που ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για το υψηλό κόστος των σπουδών, τις ανεπαρκείς πανεπιστημιακές υποδομές και τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές των νέων έχει εξελιχθεί σε ευρύτερο κίνημα αμφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής.
Από τα πανεπιστήμια σε μια γενικευμένη κοινωνική αμφισβήτηση
Οι διαδηλώσεις, που κλιμακώθηκαν από τις 13 Οκτωβρίου, εξαπλώθηκαν από τα Τίρανα και σε άλλες πόλεις, ενώ οι συγκρούσεις συνοδεύτηκαν από εμπρησμούς, επιθέσεις σε κρατικά κτίρια και επιχειρήσεις, καθώς και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και ακραία βία από την αστυνομία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Έρβιν Ντέμο, οι τραυματίες κατά τις έξι ημέρες των επεισοδίων ανέρχονται σε 295, μεταξύ των οποίων 186 αστυνομικοί.
Πίσω από τη βία βρίσκεται μια βαθύτερη κοινωνική δυσαρέσκεια. Παρά την οικονομική ανάπτυξη, την τουριστική άνθηση και τις μεγάλες επενδύσεις, σημαντικό μέρος της αλβανικής κοινωνίας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει χαμηλές αποδοχές, υψηλό κόστος στέγασης και περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης.
Η διαφθορά και η έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς αποτελούν επίσης βασικούς παράγοντες που τροφοδοτούν την ένταση.
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της κρίσης είναι ότι η δυσαρέσκεια απέναντι στον Έντι Ράμα δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε υποστήριξη προς τον Σαλί Μπερίσα και το Δημοκρατικό Κόμμα.
Οι διαδηλωτές δεν εμπιστεύονται απόλυτα ούτε την αντιπολίτευση
Παρότι η αντιπολίτευση στηρίζει τις κινητοποιήσεις και ζητά την αποχώρηση της κυβέρνησης, πολλοί από όσους βρίσκονται στους δρόμους δεν ταυτίζονται με την παραδοσιακή αντιπολίτευση και αμφισβητούν συνολικά το πολιτικό σύστημα.
Για μεγάλο μέρος των νέων, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η αλλαγή πρωθυπουργού, αλλά η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, όπως η διαφθορά, η αναξιοκρατία και οι οικονομικές ανισότητες.
Αυτό περιπλέκει την πολιτική κατάσταση, καθώς η αντιπολίτευση επιχειρεί να αξιοποιήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια χωρίς να είναι δεδομένο ότι μπορεί να μετατρέψει το κύμα διαμαρτυρίας σε αντίστοιχη εκλογική υποστήριξη.
Μέσα στο κλίμα αυτό, το σενάριο της ταυτόχρονης διεξαγωγής βουλευτικών και δημοτικών εκλογών το 2027 αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον.
Το ενδεχόμενο διπλών εκλογών το 2027
Μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες θα μπορούσε να αποτελέσει διέξοδο από την παρατεταμένη κρίση, μεταφέροντας την πολιτική αντιπαράθεση από τους δρόμους στην εκλογική διαδικασία.
Για τον Ράμα, μια τέτοια επιλογή θα σήμαινε την αναζήτηση νέας λαϊκής εντολής πριν από την ολοκλήρωση της τέταρτης κυβερνητικής του θητείας, η οποία κανονικά λήγει το 2029. Για την αντιπολίτευση, θα αποτελούσε δοκιμασία της δυνατότητάς της να εκφράσει εκλογικά τη σημερινή δυσαρέσκεια.
Ωστόσο, ο Αλβανός πρωθυπουργός επιμένει δημόσια ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την εντολή που έλαβε στις εκλογές του 2025, ενώ συνδέει την πολιτική σταθερότητα με τον στόχο ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030.
Η Αλβανία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια κρίση που ξεπερνά τη σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
Η επόμενη μέρα και το πραγματικό διακύβευμα
Από τη μία πλευρά βρίσκεται ένας πρωθυπουργός που διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αρνείται να παραιτηθεί και προειδοποιεί για αυστηρές συνέπειες σε όσους συμμετέχουν σε βίαια επεισόδια. Από την άλλη, ένα κίνημα διαμαρτυρίας με ισχυρή παρουσία νέων ανθρώπων, οι οποίοι διεκδικούν καλύτερες συνθήκες ζωής και ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους.
Η ακύρωση της επίσκεψης Ράμα στην Αυστρία, οι νέες προειδοποιήσεις για κυρώσεις και τα σενάρια πρόωρων εκλογών αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της πολιτικής συγκυρίας.
Ωστόσο, ακόμα και αν η κρίση οδηγήσει σε πρόωρες κάλπες το 2027, το βασικό πρόβλημα θα παραμείνει: πώς θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών σε ένα πολιτικό σύστημα που ένα μέρος της νέας γενιάς θεωρεί ότι δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της και το θεωρεί σάπιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα