Ανακοίνωση Ηρακλή για τη διαιτησία με τον ΠΑΟΚ: «Προδιαγεγραμμένο χειρουργείο»
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Ηρακλής ΠΑΟΚ Super League Διαιτησία

Ανακοίνωση Ηρακλή για τη διαιτησία με τον ΠΑΟΚ: «Προδιαγεγραμμένο χειρουργείο»

Επίθεση σε Φωτιά και Κουκουλά για δύο ακυρωθέντα γκολ και τις αποφάσεις που, όπως καταγγέλλει, διαμόρφωσαν το 2-1

Ανακοίνωση Ηρακλή για τη διαιτησία με τον ΠΑΟΚ: «Προδιαγεγραμμένο χειρουργείο»
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Με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, στην οποία εξαπολύει ευθεία επίθεση κατά της διαιτησίας, του VAR και του «συστήματος Γκαγκάτση», αντέδρασε ο ΓΣ Ηρακλής μετά την ήττα με 2-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι «κυανόλευκοι» κάνουν λόγο για «απροκάλυπτη αλλοίωση αποτελέσματος» και «προδιαγεγραμμένο χειρουργείο», καταγγέλλοντας ότι ο διαιτητής Φωτιάς και ο Κουκουλάς στο VAR στέρησαν από την ομάδα τους δύο κανονικά, όπως υποστηρίζουν, γκολ, ενώ ευνόησαν τους γηπεδούχους. Μάλιστα, στην ανακοίνωση υποστηρίζουν ότι ο Ηρακλής πέτυχε συνολικά τρία κανονικά τέρματα και χαρακτηρίζουν όσα συνέβησαν «διαιτητική παρωδία».

Η ανάρτηση / ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή μετά το ΠΑΟΚ - Ηρακλής (2-1):

Ανακοίνωση Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ: Όσα παρακολουθήσαμε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας δεν αποτελούν απλώς μια απροκάλυπτη αλλοίωση αποτελέσματος, συνιστούν την οριστική ταφόπλακα κάθε έννοιας ισονομίας, δεοντολογίας και λογικής. Σε μια παράσταση προδιαγεγραμμένου χειρουργείου, το διαιτητικό δίδυμο ανέλαβε να διεκπεραιώσει με απόλυτη κυνικότητα την αποστολή του. Νίκη του γηπεδουχου, πάση θυσία, με κάθε κόστος και χωρίς το παραμικρό ίχνος ντροπής.

Ο Κουκουλάς, τιμώντας πλήρως το όνομά του, έβαλε την κουκούλα συγκάλυψης πίσω από τις οθόνες του VAR. Εξαφάνισε δύο ολοκάθαρα τέρματα του Ηρακλή, εφευρίσκοντας παραβάσεις που είδε μόνο η δική του επιλεκτική λογική. Την ίδια στιγμή, ο Φωτιάς ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά στο χόρτο και καίγοντας κάθε ίχνος δικαιοσύνης, χάρισε δύο έτοιμα γκολ στους γηπεδούχους και μετέτρεψε τη σφυρίχτρα του σε πειθήνιο όργανο εξυπηρέτησης των επιθυμιών του αφεντικού του.

Το σύστημα Γκαγκάτση ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο όριο αθλιότητας και προκλητικότητας. Ολόκληρη η Ελλάδα έγινε μάρτυρας μιας σιχαμερής διαιτητικής παρωδίας, όπου ο Ηρακλής πέτυχε τρία κανονικά γκολ, αλλά οι εντεταλμένοι του αποφάσισαν στο παρασκήνιο ποιος έπρεπε να φύγει με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Όσες κουκούλες κι αν επιστρατεύσετε, όση φωτιά κι αν βάλετε στη λογική, ο Ηρακλής ήταν, είναι και θα παραμείνει ο εφιάλτης της σαπίλας σας.

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