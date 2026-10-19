Κουρμινόφσκι: Από το δύσκολο ξεκίνημα στο ιστορικό χατ-τρικ με τη φανέλα της Καλαμάτας, βίντεο

Οι αριθμοί του Κουρμινόφσκι αποτυπώνουν την εξαιρετική του αποτελεσματικότητα στο ξεκίνημα της παρουσίας του στην ομάδα της Μεσσηνίας. Σε τρεις συμμετοχές, με συνολικό χρόνο 152 λεπτών, έχει ήδη πετύχει τέσσερα γκολ, βρίσκοντας δίχτυα κατά μέσο όρο μία φορά ανά 38 λεπτά.Το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα της Καλαμάτας ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό, όταν πέρασε ως αλλαγή. Στη συνέχεια, σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, ανοίγοντας τον προσωπικό του λογαριασμό με τη νέα του ομάδα.Απέναντι στον ΟΦΗ, όμως, πραγματοποίησε την εμφάνιση που δύσκολα θα ξεχαστεί. Μέσα σε 62 λεπτά συμμετοχής, πέτυχε τρία γκολ, ολοκληρώνοντας το έκτο χατ-τρικ της επαγγελματικής του καριέρας.Η εμφάνιση του Κουρμινόφσκι είχε και ιστορική διάσταση για την Καλαμάτα. Ο Πολωνός έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου που πετυχαίνει τρία γκολ σε αγώνα της Stoiximan Super League.Ο προηγούμενος που είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο ήταν ο Σκωτσέζος Λι Μπούλεν, ο οποίος είχε σημειώσει χατ-τρικ στις 5 Απριλίου 1998, στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, που είχε ολοκληρωθεί με νίκη της Καλαμάτας με 3-1.Περισσότερες από δυόμισι δεκαετίες αργότερα, ο Κουρμινόφσκι πρόσθεσε το όνομά του σε αυτή τη μικρή λίστα, συνδυάζοντας την προσωπική του διάκριση με μια πολύτιμη νίκη για την ομάδα του.