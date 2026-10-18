Τραγωδία στον Ισημερινό: Ιερέας σκοτώθηκε την ώρα της λειτουργίας όταν έπεσε πάνω του ο σταυρός, σκληρό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισημερινός Εκκλησία Σταυρός

Τραγωδία στον Ισημερινό: Ιερέας σκοτώθηκε την ώρα της λειτουργίας όταν έπεσε πάνω του ο σταυρός, σκληρό βίντεο

Το περιστατικό, που σόκαρε τους ενορίτες, μεταδόθηκε ζωντανά στο Διαδίκτυο

Τραγωδία στον Ισημερινό: Ιερέας σκοτώθηκε την ώρα της λειτουργίας όταν έπεσε πάνω του ο σταυρός, σκληρό βίντεο
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Σε τραγωδία κατέληξε η λειτουργία σε εκκλησία του Ισημερινού όταν έπεσε πάνω στον ιερέα ο μεγάλος ξύλινος σταυρός του ιερού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στο Γκουαγιακίλ. Ενορίτες μετέδιδαν μάλιστα τη λειτουργία ζωντανά στο Διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες

Όπως φαίνεται, περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας ο ξύλινος Εσταυρωμένος πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στον ιερέα που σωριάστηκε στο έδαφος.

Αμέσως οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον πατέρα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, χωρίς να τα καταφέρουν. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αργότερα από την Αρχιεπισκοπή της Γουαγιακίλ.

Τα μέσα ενημέρωσης στον Ισημερινό επισημαίνουν ότι ακόμη δεν έχει απαντηθεί τι προκάλεσε την αποκόλληση του σταυρού.

Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές αν η στερέωση ήταν προβληματική, εάν υπήρχαν ζημιές ή εάν θα διεξαχθεί τεχνική αξιολόγηση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Δεν φαίνεται, ακόμη, να συνέβη κάποιος σεισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει την αποκόλληση.
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