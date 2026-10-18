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Τραγωδία στον Ισημερινό: Ιερέας σκοτώθηκε την ώρα της λειτουργίας όταν έπεσε πάνω του ο σταυρός, σκληρό βίντεο
Τραγωδία στον Ισημερινό: Ιερέας σκοτώθηκε την ώρα της λειτουργίας όταν έπεσε πάνω του ο σταυρός, σκληρό βίντεο
Το περιστατικό, που σόκαρε τους ενορίτες, μεταδόθηκε ζωντανά στο Διαδίκτυο
Σε τραγωδία κατέληξε η λειτουργία σε εκκλησία του Ισημερινού όταν έπεσε πάνω στον ιερέα ο μεγάλος ξύλινος σταυρός του ιερού με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στο Γκουαγιακίλ. Ενορίτες μετέδιδαν μάλιστα τη λειτουργία ζωντανά στο Διαδίκτυο.
Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες
Αμέσως οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον πατέρα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, χωρίς να τα καταφέρουν. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αργότερα από την Αρχιεπισκοπή της Γουαγιακίλ.
Τα μέσα ενημέρωσης στον Ισημερινό επισημαίνουν ότι ακόμη δεν έχει απαντηθεί τι προκάλεσε την αποκόλληση του σταυρού.
Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές αν η στερέωση ήταν προβληματική, εάν υπήρχαν ζημιές ή εάν θα διεξαχθεί τεχνική αξιολόγηση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Δεν φαίνεται, ακόμη, να συνέβη κάποιος σεισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει την αποκόλληση.
Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στο Γκουαγιακίλ. Ενορίτες μετέδιδαν μάλιστα τη λειτουργία ζωντανά στο Διαδίκτυο.
Δείτε το βίντεο – Προσοχή σκληρές εικόνες
Όπως φαίνεται, περίπου μισή ώρα μετά την έναρξη της λειτουργίας ο ξύλινος Εσταυρωμένος πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στον ιερέα που σωριάστηκε στο έδαφος.
Catholic priest Patricio Alfredo Sánchez Molinari was killed when a crucifix fell on him during a service in Ecuador. Congregants tried to help, but he died from his injuries. https://t.co/u2b4DaZPok— Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026
Αμέσως οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν τον πατέρα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, χωρίς να τα καταφέρουν. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αργότερα από την Αρχιεπισκοπή της Γουαγιακίλ.
Τα μέσα ενημέρωσης στον Ισημερινό επισημαίνουν ότι ακόμη δεν έχει απαντηθεί τι προκάλεσε την αποκόλληση του σταυρού.
Μέχρι στιγμής, δεν είναι σαφές αν η στερέωση ήταν προβληματική, εάν υπήρχαν ζημιές ή εάν θα διεξαχθεί τεχνική αξιολόγηση για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Δεν φαίνεται, ακόμη, να συνέβη κάποιος σεισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει την αποκόλληση.
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