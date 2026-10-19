Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα: Κανονικά ο αγώνας, παρά τις ταραχές στη Γαλλία
Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα: Κανονικά ο αγώνας, παρά τις ταραχές στη Γαλλία
Δεν τίθεται θέμα αναβολής της αναμέτρησης των Παριζιάνων με τους Καταλανούς, όπως ξεκαθάρισε ο Γάλλος πρωθυπουργός
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αναβολής της αυριανής (20/10) ποδοσφαιρικής αναμέτρησης μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα στο Παρίσι (22:00), για την 3η αγωνιστική της League phase του Champions League, στο στάδιο Parc des Princes, παρά τις πρόσφατες ταραχές και διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στη Γαλλία.
Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δραστική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και σε αυστηρή ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ως «χαμηλού κινδύνου» από την αστυνομία του Παρισιού, ενώ ο σύλλογος έχει προβλέψει μια ευρεία ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Parc des Princes. Αυτό περιορίζει το ποιοι μπορούν να βρίσκονται κοντά στο γήπεδο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
Η Λιλ αγωνίζεται την Τετάρτη (21/10), υποδεχόμενη τη Γαλατασαράι, και παρόλο που σημειώθηκαν επεισόδια και εκεί, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη ματαίωση ούτε αυτού του αγώνα.
Να σημειωθεί ότι η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε πρόβλημα στη μετακίνησή της, καθώς η πυκνή ομίχλη στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκολ» καθυστέρησε την αναχώρηση της ομάδας για το Παρίσι, ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί Σεν Ζερμέν για το UEFA Champions League, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δραστική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και σε αυστηρή ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.
Η συγκεκριμένη αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ως «χαμηλού κινδύνου» από την αστυνομία του Παρισιού, ενώ ο σύλλογος έχει προβλέψει μια ευρεία ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Parc des Princes. Αυτό περιορίζει το ποιοι μπορούν να βρίσκονται κοντά στο γήπεδο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.
Η Λιλ αγωνίζεται την Τετάρτη (21/10), υποδεχόμενη τη Γαλατασαράι, και παρόλο που σημειώθηκαν επεισόδια και εκεί, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη ματαίωση ούτε αυτού του αγώνα.
Να σημειωθεί ότι η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε πρόβλημα στη μετακίνησή της, καθώς η πυκνή ομίχλη στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκολ» καθυστέρησε την αναχώρηση της ομάδας για το Παρίσι, ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί Σεν Ζερμέν για το UEFA Champions League, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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