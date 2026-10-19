Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα: Κανονικά ο αγώνας, παρά τις ταραχές στη Γαλλία
SPORTS
Παρί Σεν Ζερμέν Μπαρτσελόνα Αναβολή Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα: Κανονικά ο αγώνας, παρά τις ταραχές στη Γαλλία

Δεν τίθεται θέμα αναβολής της αναμέτρησης των Παριζιάνων με τους Καταλανούς, όπως ξεκαθάρισε ο Γάλλος πρωθυπουργός

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα: Κανονικά ο αγώνας, παρά τις ταραχές στη Γαλλία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός, Σεμπαστιέν Λεκορνύ, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αναβολής της αυριανής (20/10) ποδοσφαιρικής αναμέτρησης μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα στο Παρίσι (22:00), για την 3η αγωνιστική της League phase του Champions League, στο στάδιο Parc des Princes, παρά τις πρόσφατες ταραχές και διαδηλώσεις που σημειώθηκαν στη Γαλλία.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δραστική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας και σε αυστηρή ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ως «χαμηλού κινδύνου» από την αστυνομία του Παρισιού, ενώ ο σύλλογος έχει προβλέψει μια ευρεία ζώνη αποκλεισμού γύρω από το Parc des Princes. Αυτό περιορίζει το ποιοι μπορούν να βρίσκονται κοντά στο γήπεδο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές.

Η Λιλ αγωνίζεται την Τετάρτη (21/10), υποδεχόμενη τη Γαλατασαράι, και παρόλο που σημειώθηκαν επεισόδια και εκεί, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη ματαίωση ούτε αυτού του αγώνα.

Να σημειωθεί ότι η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε πρόβλημα στη μετακίνησή της, καθώς η πυκνή ομίχλη στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκολ» καθυστέρησε την αναχώρηση της ομάδας για το Παρίσι, ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί Σεν Ζερμέν για το UEFA Champions League, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης