Μάντσεστερ Σίτι: Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του Χάαλαντ στον αγώνα με την ΑΕΚ
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Έρλινγκ Χάαλαντ Έντσο Μαρέσκα Μάντεστερ Σίτι ΑΕΚ Champions League

Μάντσεστερ Σίτι: Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του Χάαλαντ στον αγώνα με την ΑΕΚ

Ο Έντσο Μαρέσκα ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την ενδεχόμενη παρουσία του Νορβηγού επιθετικού στο ερχόμενο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στους «κιτρινόμαυρους»

Μάντσεστερ Σίτι: Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του Χάαλαντ στον αγώνα με την ΑΕΚ
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Με ερωτηματικά γύρω από την κατάσταση του Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζεται η προετοιμασία της Μάντσεστερ Σίτι για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (20/10, 22:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Έντσο Μαρέσκα επιβεβαίωσε πως ο Αντουάν Σεμένιο θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα, λόγω τραυματισμού.

Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει της αναμέτρησης στο «Έτιχαντ», με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στον Νορβηγό επιθετικό. Ο Χάαλαντ είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις από το πρόσφατο παιχνίδι με την Ίπσουιτς, προκαλώντας ανησυχία στο στρατόπεδο των «πολιτών».

Ο Μαρέσκα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του πρώτου σκόρερ της Σίτι, τονίζοντας πως η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την εικόνα του στην προπόνηση και την κατάστασή του πριν από το παιχνίδι.

«Θα είναι διαθέσιμος. Θα δούμε. Έχουμε ένα meeting, έχουμε μερικές αμφιβολίες μετά το παιχνίδι του Σαββάτου. Ήταν καλύτερα χθες, οπότε θα δούμε. Είναι δύσκολο να τον αντικαταστήσεις, αλλά θα δούμε αύριο, υπάρχει περίπτωση να είναι διαθέσιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, πιο ξεκάθαρη είναι η κατάσταση του Αντουάν Σεμένιο, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Μαρέσκα για το επόμενο διάστημα.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε πως ο ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι έως οκτώ εβδομάδες, γεγονός που τον θέτει εκτός πλάνων για αρκετές από τις προσεχείς υποχρεώσεις της ομάδας.

Αναφερόμενος, παράλληλα, στους υπόλοιπους παίκτες που αντιμετώπιζαν ερωτηματικά, δηλαδή τους Ματέο Κόβασιτς, Νίκο Οράιλι και Ματέους Νούνιες, ο Μαρέσκα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, επισημαίνοντας πως βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.
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