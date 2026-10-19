Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Λιόν – Νις 2-1: Ανατροπή με δέκα παίκτες και πενταπλή ισοβαθμία στην κορυφή της Ligue 1, δείτε τα γκολ
Λιόν – Νις 2-1: Ανατροπή με δέκα παίκτες και πενταπλή ισοβαθμία στην κορυφή της Ligue 1, δείτε τα γκολ
Οι «λιονέ» γύρισαν το ματς μέσα σε τέσσερα λεπτά και άντεξαν στην πίεση, με το VAR να ακυρώνει γκολ της Νις στις καθυστερήσεις
Στην πρώτη θέση της Ligue 1 ανέβηκε η Λιόν, η οποία επικράτησε με 2-1 της Νις στο τελευταίο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες. Οι «λιονέ» υπερτερούν στη διαφορά τερμάτων και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, την οποία μοιράζεται με τις Παρί Σεν Ζερμέν, Παρί FC, Λιλ και Μονακό με 14 βαθμούς.
Η Νις πήρε το προβάδισμα στο 18ο λεπτό με τον Ελί Γουάχι, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και μέσα σε τέσσερα λεπτά έφεραν τα πάνω κάτω. Ο Πάβελ Σουλτς ισοφάρισε στο 33΄ και ο Τάνερ Τέσμαν ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 36΄.
Η αποβολή του Κέιτο Νακαμούρα στο 70ό λεπτό δυσκόλεψε την προσπάθεια της Λιόν, η οποία, ωστόσο, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Η Νις έφτασε κοντά στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις, αλλά το δεύτερο γκολ του Γουάχι ακυρώθηκε από το VAR για οριακό οφσάιντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λε Μαν-Τουλούζ 0-3 (46' Ράσελ-Ρόου, 59' Ντονούμ, 87' Τένγκστεντ)
Στρασμπούρ-Παρί Σεν Ζερμέν 1-3 (17' Ρέινα - 77' Ζαμπάρνι, 85' Ντεμπελέ, 90'+3 Ντουέ)
Λιλ-Μπρεστ 1-1 (64' πεν. Ζιρού - 6' Μπαλντέ)
Τρουά-Λανς 1-3 (26' Ενκαντά - 13' αυτ. Μονφρέ, 45+2' Εντουάρ, 55' Αγκιλάρ)
Ανζέ-Μαρσέιγ 2-5 (14’ Ραολισόα, 75’πέν. Ελ Ουαζανί - 37’ Αμπντελί, 43’ Καμισοκό, 60’ Γκουιρί, 83’ Χαρίτ, 85’ Παϊσάο)
Λοριάν-Μονακό 1-0 (61’πέν. Καντιού)
Παρί FC-Ρεν 4-3 (14’, 45’+4’ Λόπεζ, 76’, 90’+7’ Σιναγιόκο - 29’πέν., 74’πέν., 88’πέν. Λεπόλ)
Η Νις πήρε το προβάδισμα στο 18ο λεπτό με τον Ελί Γουάχι, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και μέσα σε τέσσερα λεπτά έφεραν τα πάνω κάτω. Ο Πάβελ Σουλτς ισοφάρισε στο 33΄ και ο Τάνερ Τέσμαν ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 36΄.
Η αποβολή του Κέιτο Νακαμούρα στο 70ό λεπτό δυσκόλεψε την προσπάθεια της Λιόν, η οποία, ωστόσο, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Η Νις έφτασε κοντά στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις, αλλά το δεύτερο γκολ του Γουάχι ακυρώθηκε από το VAR για οριακό οφσάιντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής της Ligue 1 και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λε Μαν-Τουλούζ 0-3 (46' Ράσελ-Ρόου, 59' Ντονούμ, 87' Τένγκστεντ)
Στρασμπούρ-Παρί Σεν Ζερμέν 1-3 (17' Ρέινα - 77' Ζαμπάρνι, 85' Ντεμπελέ, 90'+3 Ντουέ)
Λιλ-Μπρεστ 1-1 (64' πεν. Ζιρού - 6' Μπαλντέ)
Τρουά-Λανς 1-3 (26' Ενκαντά - 13' αυτ. Μονφρέ, 45+2' Εντουάρ, 55' Αγκιλάρ)
Ανζέ-Μαρσέιγ 2-5 (14’ Ραολισόα, 75’πέν. Ελ Ουαζανί - 37’ Αμπντελί, 43’ Καμισοκό, 60’ Γκουιρί, 83’ Χαρίτ, 85’ Παϊσάο)
Λοριάν-Μονακό 1-0 (61’πέν. Καντιού)
Παρί FC-Ρεν 4-3 (14’, 45’+4’ Λόπεζ, 76’, 90’+7’ Σιναγιόκο - 29’πέν., 74’πέν., 88’πέν. Λεπόλ)
Χάβρη-Οσέρ 1-3 (66’ Φοφανά - 40’, 61’ Ναμασό, 80’ Φαβρ)
Λιόν-Νις 2-1 (33' Σουλτς, 36' Τέσμαν - 18' Γουάχι)
Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
Λιόν 14
Παρί Σεν Ζερμέν 14
Παρί FC 14
Λιλ 14
Μονακό 14
Ρεν 13
Λοριάν 11
Λανς 10
Μαρσέιγ 9
Μπρεστ 9
Τουλούζ 9
Οσέρ 9
Νις 8
Στρασμπούρ 7
Ανζέ 7
Λε Μαν 6
Τρουά 4
Χάβρη 2
Λιόν-Νις 2-1 (33' Σουλτς, 36' Τέσμαν - 18' Γουάχι)
Η βαθμολογία (σε 7 αγώνες)
Λιόν 14
Παρί Σεν Ζερμέν 14
Παρί FC 14
Λιλ 14
Μονακό 14
Ρεν 13
Λοριάν 11
Λανς 10
Μαρσέιγ 9
Μπρεστ 9
Τουλούζ 9
Οσέρ 9
Νις 8
Στρασμπούρ 7
Ανζέ 7
Λε Μαν 6
Τρουά 4
Χάβρη 2
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