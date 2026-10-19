Λιόν – Νις 2-1: Ανατροπή με δέκα παίκτες και πενταπλή ισοβαθμία στην κορυφή της Ligue 1, δείτε τα γκολ

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Στην πρώτη θέση της Ligue 1 ανέβηκε η Λιόν, η οποία επικράτησε με 2-1 της Νις στο τελευταίο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες. Οι «λιονέ» υπερτερούν στη διαφορά τερμάτων και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, την οποία μοιράζεται με τις Παρί Σεν Ζερμέν, Παρί FC, Λιλ και Μονακό με 14 βαθμούς.Η Νις πήρε το προβάδισμα στο 18ο λεπτό με τον Ελί Γουάχι, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και μέσα σε τέσσερα λεπτά έφεραν τα πάνω κάτω. Ο Πάβελ Σουλτς ισοφάρισε στο 33΄ και ο Τάνερ Τέσμαν ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 36΄.Η αποβολή του Κέιτο Νακαμούρα στο 70ό λεπτό δυσκόλεψε την προσπάθεια της Λιόν, η οποία, ωστόσο, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Η Νις έφτασε κοντά στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις, αλλά το δεύτερο γκολ του Γουάχι ακυρώθηκε από το VAR για οριακό οφσάιντ.Λε Μαν-Τουλούζ 0-3 (46' Ράσελ-Ρόου, 59' Ντονούμ, 87' Τένγκστεντ)Στρασμπούρ-Παρί Σεν Ζερμέν 1-3 (17' Ρέινα - 77' Ζαμπάρνι, 85' Ντεμπελέ, 90'+3 Ντουέ)Λιλ-Μπρεστ 1-1 (64' πεν. Ζιρού - 6' Μπαλντέ)Τρουά-Λανς 1-3 (26' Ενκαντά - 13' αυτ. Μονφρέ, 45+2' Εντουάρ, 55' Αγκιλάρ)Ανζέ-Μαρσέιγ 2-5 (14’ Ραολισόα, 75’πέν. Ελ Ουαζανί - 37’ Αμπντελί, 43’ Καμισοκό, 60’ Γκουιρί, 83’ Χαρίτ, 85’ Παϊσάο)Λοριάν-Μονακό 1-0 (61’πέν. Καντιού)Παρί FC-Ρεν 4-3 (14’, 45’+4’ Λόπεζ, 76’, 90’+7’ Σιναγιόκο - 29’πέν., 74’πέν., 88’πέν. Λεπόλ)