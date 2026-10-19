Μικρός φίλος του Παναιτωλικού έβαλε δύσκολα στον Αναστασίου: «Γιατί παίξαμε τόσο κακά;», βίντεο

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της συνέντευξης Τύπου μετά την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό εκτυλίχθηκε όταν τον λόγο πήρε ένας 10χρονος φίλος της ομάδας του Αγρινίου.

Ο μικρός φίλαθλος δεν δίστασε να εκφράσει τον προβληματισμό του για την εμφάνιση του Παναιτωλικού, απευθύνοντας στον Γιάννη Αναστασίου μία ερώτηση που ξεχώρισε για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Novasports (@novasportsgr)

«Καλησπέρα, γιατί σήμερα παίξαμε τόσο κακά εναντίον του Ολυμπιακού; Και σαν μικρή ομάδα που είμαστε, νομίζω πως ήταν καλύτεροι από τη δική μας απόδοση», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τον προπονητή να εξηγήσει τι δεν πήγε καλά για την ομάδα του.

Ο Έλληνας τεχνικός πήρε τον λόγο και έδωσε τη δική του εξήγηση, ξεκαθαρίζοντας πως η εικόνα του Παναιτωλικού δεν ήταν τόσο αρνητική όσο την αντιλήφθηκε ο νεαρός φίλαθλος.

Ο Αναστασίου δήλωσε: «Είναι πώς το βλέπει ο καθένας το παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι παίξαμε καλά. Παίζαμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Εχει έμπειρους παίκτες και με ποιότητα που κι αυτοί παίζουν σε υψηλότερο επίπεδο και μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις συνθήκες του παιχνιδιού από τους δικούς μας παίκτες που δεν έχουν τις ανάλογες παραστάσεις».



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν πιστεύω ότι ο Παναιτωλικός έπαιξε άσχημα, έπαιξε καλά. Απλά δεν τελειώσαμε τις φάσεις όπως έπρεπε. Πρέπει να είμαστε περισσότερο θετικοί, να πιστεύουμε περισσότερο στην ομάδα, στις δυνατότητές μας και σιγά σιγά θα πετύχουμε τον στόχο μας».