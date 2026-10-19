Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Χώρισαν Σβιτολίνα και Μονφίς - Η ανάρτηση της Ουκρανής τενίστριας
Τίτλοι τέλους στον γάμο τους αποφάσισαν να βάλουν η Ελίνα Σβιτολίνα και ο Γκαέλ Μονφίς, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά ζευγάρια στον χώρο του παγκόσμιου τένις
Elina Svitolina and Gael Monfils are ending their marriage 💔 Elina shared this message on IG: “This is the most difficult thing I have ever had to share. Everyone knows how much Ukraine means to me. What I have rarely spoken about is what the war has done to me inside. Last year, I told you I needed to step away from the court because I wasn't in the right emotional space. Today, I want to open up a little more. What you didn't see were the sleepless nights, the doubts, and the feeling of slowly losing myself. Gaël saw all of it. He never let go of my hand. We fought through this together for a long time, with everything we had. But some battles happen deep inside you, and no amount of love from someone else can win them for you. With time, I came to understand that I need to find my way back to myself and that I cannot do that within our marriage. It is the hardest truth I have ever had to face and the hardest thing I have ever had to tell the person I love. Gaël listened. He has respected what I need with a strength and grace I will never forget. Gael has loved me through my greatest joys and my darkest moments, and I have loved him with all my heart. Together, we built a beautiful life, and we were given the most precious gift of all, our daughter, Skai. Skai will always come first. Our marriage is ending, but our family is not. We will always be her parents, side by side, at every step of her life. Please know that there is no one to blame here. There are only two people who loved each other deeply and a story that is changing shape. We ask for your kindness and for the space we need to heal. Thank you for your love 🤍”— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2026
Στο μήνυμά της, η Σβιτολίνα περιέγραψε τη δύσκολη συναισθηματική κατάσταση που βιώνει τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά την έχει επηρεάσει ο πόλεμος στην πατρίδα της. Όπως εξήγησε, η ψυχολογική πίεση, οι αμφιβολίες και οι δύσκολες στιγμές την οδήγησαν στην ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και τη ζωή της.
Παράλληλα, αναγνώρισε τη στήριξη που έλαβε από τον Μονφίς σε αυτή τη διαδρομή, υπογραμμίζοντας πως εκείνος στάθηκε δίπλα της ακόμη και στις πιο σκοτεινές περιόδους της. Όπως ανέφερε, η απόφαση να τερματίσουν τον γάμο τους δεν συνδέεται με την απόδοση ευθυνών σε κάποια από τις δύο πλευρές, αλλά με την ανάγκη της να βρει ξανά τον εαυτό της.
Elina Svitolina annonce son divorce avec Gaël Monfils > https://t.co/BjrEtoqIVM Dans un post Instagram publié lundi matin, Elina Svitolina a annoncé son divorce avec Gaël Monfils. C'est la raison pour laquelle le Français de 40 ans a mis un terme à sa carrière, le 5 octobre https://t.co/82AimeKPYx— L'Équipe (@lequipe) October 19, 2026
Αναλυτικά η ανάρτησή της: «Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε ποτέ να μοιραστώ μαζί σας. Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι για μένα η Ουκρανία. Αυτό για το οποίο έχω μιλήσει σπάνια είναι το τι έχει προκαλέσει μέσα μου ο πόλεμος. Πέρυσι, σας είπα ότι χρειαζόμουν να απομακρυνθώ από τα γήπεδα, επειδή συναισθηματικά δεν ήμουν σε θέση να συνεχίσω. Σήμερα, θέλω να ανοιχτώ λίγο περισσότερο. Αυτό που δεν βλέπατε ήταν οι άυπνες νύχτες, οι αμφιβολίες και η αίσθηση ότι σιγά σιγά έχανα τον εαυτό μου.
Ο Γκαέλ τα έβλεπε όλα αυτά. Δεν άφησε ποτέ το χέρι μου. Παλέψαμε μαζί για πολύ καιρό, δίνοντας ό,τι είχαμε. Όμως, κάποιες μάχες δίνονται βαθιά μέσα μας και καμία αγάπη από έναν άλλο άνθρωπο δεν μπορεί να τις κερδίσει για λογαριασμό μας.
Με τον καιρό, συνειδητοποίησα ότι χρειάζεται να ξαναβρώ τον εαυτό μου και ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό μέσα στον γάμο μας. Είναι η πιο δύσκολη αλήθεια που χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσω και το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε ποτέ να πω στον άνθρωπο που αγαπώ. Ο Γκαέλ με άκουσε. Σεβάστηκε αυτό που έχω ανάγκη με μια δύναμη και μια αξιοπρέπεια που δεν θα ξεχάσω ποτέ.
Ο Γκαέλ με αγάπησε στις μεγαλύτερες χαρές μου αλλά και στις πιο σκοτεινές στιγμές μου, κι εγώ τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά. Μαζί χτίσαμε μια όμορφη ζωή και μας δόθηκε το πιο πολύτιμο δώρο από όλα: η κόρη μας, η Σκάι.
Η Σκάι θα είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Ο γάμος μας τελειώνει, αλλά η οικογένειά μας όχι. Θα είμαστε πάντα οι γονείς της, δίπλα δίπλα, σε κάθε βήμα της ζωής της.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας».
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