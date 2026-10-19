Χώρισαν Σβιτολίνα και Μονφίς - Η ανάρτηση της Ουκρανής τενίστριας
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Ελίνα Σβιτολίνα Γκαέλ Μονφίς Χωρισμός

Χώρισαν Σβιτολίνα και Μονφίς - Η ανάρτηση της Ουκρανής τενίστριας

Τίτλοι τέλους στον γάμο τους αποφάσισαν να βάλουν η Ελίνα Σβιτολίνα και ο Γκαέλ Μονφίς, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπητά ζευγάρια στον χώρο του παγκόσμιου τένις

Χώρισαν Σβιτολίνα και Μονφίς - Η ανάρτηση της Ουκρανής τενίστριας
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Την είδηση του χωρισμού έκανε γνωστή η 31χρονη Ουκρανή τενίστρια μέσα από μια προσωπική ανάρτηση στα social media, αναφερόμενη με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Γάλλο πρώην πλέον σύζυγό της, με τον οποίο παντρεύτηκαν πριν από πέντε χρόνια και απέκτησαν μαζί μια κόρη, τη Σκάι.



Στο μήνυμά της, η Σβιτολίνα περιέγραψε τη δύσκολη συναισθηματική κατάσταση που βιώνει τα τελευταία χρόνια, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά την έχει επηρεάσει ο πόλεμος στην πατρίδα της. Όπως εξήγησε, η ψυχολογική πίεση, οι αμφιβολίες και οι δύσκολες στιγμές την οδήγησαν στην ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και τη ζωή της.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη στήριξη που έλαβε από τον Μονφίς σε αυτή τη διαδρομή, υπογραμμίζοντας πως εκείνος στάθηκε δίπλα της ακόμη και στις πιο σκοτεινές περιόδους της. Όπως ανέφερε, η απόφαση να τερματίσουν τον γάμο τους δεν συνδέεται με την απόδοση ευθυνών σε κάποια από τις δύο πλευρές, αλλά με την ανάγκη της να βρει ξανά τον εαυτό της.



Αναλυτικά η ανάρτησή της:  «Αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε ποτέ να μοιραστώ μαζί σας. Όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι για μένα η Ουκρανία. Αυτό για το οποίο έχω μιλήσει σπάνια είναι το τι έχει προκαλέσει μέσα μου ο πόλεμος. Πέρυσι, σας είπα ότι χρειαζόμουν να απομακρυνθώ από τα γήπεδα, επειδή συναισθηματικά δεν ήμουν σε θέση να συνεχίσω. Σήμερα, θέλω να ανοιχτώ λίγο περισσότερο. Αυτό που δεν βλέπατε ήταν οι άυπνες νύχτες, οι αμφιβολίες και η αίσθηση ότι σιγά σιγά έχανα τον εαυτό μου.

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Ο Γκαέλ τα έβλεπε όλα αυτά. Δεν άφησε ποτέ το χέρι μου. Παλέψαμε μαζί για πολύ καιρό, δίνοντας ό,τι είχαμε. Όμως, κάποιες μάχες δίνονται βαθιά μέσα μας και καμία αγάπη από έναν άλλο άνθρωπο δεν μπορεί να τις κερδίσει για λογαριασμό μας.

Με τον καιρό, συνειδητοποίησα ότι χρειάζεται να ξαναβρώ τον εαυτό μου και ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό μέσα στον γάμο μας. Είναι η πιο δύσκολη αλήθεια που χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσω και το πιο δύσκολο πράγμα που χρειάστηκε ποτέ να πω στον άνθρωπο που αγαπώ. Ο Γκαέλ με άκουσε. Σεβάστηκε αυτό που έχω ανάγκη με μια δύναμη και μια αξιοπρέπεια που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ο Γκαέλ με αγάπησε στις μεγαλύτερες χαρές μου αλλά και στις πιο σκοτεινές στιγμές μου, κι εγώ τον αγάπησα με όλη μου την καρδιά. Μαζί χτίσαμε μια όμορφη ζωή και μας δόθηκε το πιο πολύτιμο δώρο από όλα: η κόρη μας, η Σκάι.

Η Σκάι θα είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα. Ο γάμος μας τελειώνει, αλλά η οικογένειά μας όχι. Θα είμαστε πάντα οι γονείς της, δίπλα δίπλα, σε κάθε βήμα της ζωής της.

Θέλω να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει κανείς που να φταίει εδώ. Υπάρχουν μόνο δύο άνθρωποι που αγαπήθηκαν βαθιά και μια κοινή ιστορία που αλλάζει μορφή. Σας ζητάμε να δείξετε κατανόηση και να μας δώσετε τον χώρο που χρειαζόμαστε για να επουλώσουμε τις πληγές μας.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας».
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