Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 4-1: «Καθάρισε» με δύο γκολ ο Εμπαπέ, στο -6 από την Μπαρτσελόνα πριν από το Clasico, δείτε τα γκολ
Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη 4-1: «Καθάρισε» με δύο γκολ ο Εμπαπέ, στο -6 από την Μπαρτσελόνα πριν από το Clasico, δείτε τα γκολ
Ο Γάλλος σούπερ σταρ οδήγησε τους Μαδριλένους σε άνετη νίκη απέναντι στη Σεβίλλη του Βλαχοδήμου – Σημαντικά τρίποντα για Θέλτα και Οσασούνα
Όταν ο Κιλιάν Εμπαπέ βρεθεί σε καλή μέρα... συμπαρασύρει μαζί του και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό έκανε και το βράδυ της Κυριακής στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ο Γάλλος σούπερ σταρ, όπου με δύο γκολ οδήγησε τους «μερένχες» σε εμφατική νίκη επί της Σεβίλλης με 4-1.
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και οι συμπαίκτες του στάθηκε αδύνατο να σταματήσουν το «βαρύ πυροβολικό» των Μαδριλένων και μοιραία έφυγαν ηττημένοι από την ισπανική πρωτεύουσα. Στο -6 από την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Μπαρτσελόνα βρίσκεται η Ρεάλ, μία εβδομάδα πριν από το Clasico στο «Καμπ Νόου» (25/10, 22:00).
Πολύ μεγάλη βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε η Θέλτα στο Βίγκο με 2-1 επί της Αλαβές, παίρνοντας βαθιά ανάσα, ενώ νωρίτερα «τρίποντο»... οξυγόνο πήρε η Οσασούνα, με το 2-0 επί της Σανταντέρ. Ήταν το πρώτο για την ομάδα από την Παμπλόνα μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα και συγκεκριμένα 4 ήττες και μία ισιοπαλία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λα Κορούνια-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσονγκό - 82' Ρεκένα)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (89' Μπαένα)
Βιγιαρεάλ-Ελτσε 0-0
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 2-5 (27' Γκόμες, 53' Εζαλζουλί - 10' Γιαμάλ, 41' Ρόδρι, 51' Σεζούς, 62' Γκαρθία, 81' Όλμο)
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Οσασούνα-Σανταντέρ 2-0 (9' πέν. Μπούντιμιρ, 88' Οσαμπέλα)
Θέλτα-Αλαβές 2-1 (53' Γιούτγκλα, 71' Ροντρίγκες - 87' Νοβόα Ράμος)
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος και οι συμπαίκτες του στάθηκε αδύνατο να σταματήσουν το «βαρύ πυροβολικό» των Μαδριλένων και μοιραία έφυγαν ηττημένοι από την ισπανική πρωτεύουσα. Στο -6 από την πρωτοπόρο και «απόλυτη» Μπαρτσελόνα βρίσκεται η Ρεάλ, μία εβδομάδα πριν από το Clasico στο «Καμπ Νόου» (25/10, 22:00).
Πολύ μεγάλη βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε η Θέλτα στο Βίγκο με 2-1 επί της Αλαβές, παίρνοντας βαθιά ανάσα, ενώ νωρίτερα «τρίποντο»... οξυγόνο πήρε η Οσασούνα, με το 2-0 επί της Σανταντέρ. Ήταν το πρώτο για την ομάδα από την Παμπλόνα μετά από πέντε ανεπιτυχή αποτελέσματα και συγκεκριμένα 4 ήττες και μία ισιοπαλία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Λα Κορούνια-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσονγκό - 82' Ρεκένα)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (89' Μπαένα)
Βιγιαρεάλ-Ελτσε 0-0
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 2-5 (27' Γκόμες, 53' Εζαλζουλί - 10' Γιαμάλ, 41' Ρόδρι, 51' Σεζούς, 62' Γκαρθία, 81' Όλμο)
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Οσασούνα-Σανταντέρ 2-0 (9' πέν. Μπούντιμιρ, 88' Οσαμπέλα)
Θέλτα-Αλαβές 2-1 (53' Γιούτγκλα, 71' Ροντρίγκες - 87' Νοβόα Ράμος)
Μάλαγα-Σοσιεδάδ 2-5 (54' Νίνο, 66' Μαρτίνες - 3' Κούμπο, 26' Όσκαρσον, 59',67' Οϊαρθάμπαλ, 73' Γουέδες)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 4-1 (30' Γκιουλέρ, 37',63'πέν. Μπαπέ, 82' Ντιομαντέ - 80' Μπουένο)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπέτις 19
Σοσιεδάδ 16
Σεβίλλη 14
Θέλτα 11
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 11
Οσασούνα 11
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -7αγ.
Βιγιαρεάλ 9
Εσπανιόλ 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8 -7αγ.
Χετάφε 8 -8αγ.
Σανταντέρ 8
Λεβάντε 7
Έλτσε 7
Βαλένθια 6
Μάλαγα 4
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 4-1 (30' Γκιουλέρ, 37',63'πέν. Μπαπέ, 82' Ντιομαντέ - 80' Μπουένο)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 19/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπέτις 19
Σοσιεδάδ 16
Σεβίλλη 14
Θέλτα 11
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 11
Οσασούνα 11
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -7αγ.
Βιγιαρεάλ 9
Εσπανιόλ 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8 -7αγ.
Χετάφε 8 -8αγ.
Σανταντέρ 8
Λεβάντε 7
Έλτσε 7
Βαλένθια 6
Μάλαγα 4
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