Απίστευτο σκηνικό στο Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ: Νεαρός έστειλε μπάλα ράγκμπι μέσα στο γήπεδο την ώρα του αγώνα, βίντεο
SPORTS
Λίβερπουλ Μπρέντφορντ Premier League ράγκμπι

Απίστευτο σκηνικό στο Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ: Νεαρός έστειλε μπάλα ράγκμπι μέσα στο γήπεδο την ώρα του αγώνα, βίντεο

Μία απρόσμενη εξέλιξη σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπρέντφορντ με τη Λίβερπουλ για την Premier League, καθώς ένας άνδρας έξω από το γήπεδο κλώτσησε μια μπάλα ράγκμπι προς τον αγωνιστικό χώρο

Απίστευτο σκηνικό στο Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ: Νεαρός έστειλε μπάλα ράγκμπι μέσα στο γήπεδο την ώρα του αγώνα, βίντεο
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Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Μπρέντφορντ με τη Λίβερπουλ για την Premier League, με μια μπάλα ράγκμπι να καταλήγει προς τον αγωνιστικό χώρο έπειτα από ενέργεια άνδρα που βρισκόταν έξω από το γήπεδο.



Την ώρα που το παιχνίδι βρισκόταν σε εξέλιξη και οι φίλαθλοι παρακολουθούσαν την αναμέτρηση, ο άνδρας φέρεται να κλώτσησε την μπάλα με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να εκτοξευτεί προς το εσωτερικό του σταδίου, προκαλώντας έκπληξη.

Αν μη τι άλλο η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε προβληματισμό, καθώς η ρίψη ή το λάκτισμα αντικειμένων προς τον αγωνιστικό χώρο μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τους ποδοσφαιριστές και όσους βρίσκονται μέσα στο γήπεδο.

Το σκηνικό αποτέλεσε μια από τις πιο παράξενες στιγμές της αναμέτρησης, με την κίνηση του άνδρα να προκαλεί απορίες για τον λόγο πίσω από αυτή την ενέργεια.
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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