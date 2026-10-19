Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Εντοπίστηκαν 42 παράνομοι μετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου
Εντοπίστηκαν 42 παράνομοι μετανάστες από drone της Frontex νότια της Γαύδου
Πεισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας
Σαράντα δύο παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) σε λέμβο σε θαλάσσια περιοχή περίπου 34 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Γαύδου από drone της Frontex. Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, ενώ πνέουν άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
Στη συνέχεια οι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, ενώ πνέουν άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.
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