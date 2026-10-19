Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Στο νοσοκομείο άνδρας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Πύργο
Στο νοσοκομείο άνδρας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Πύργο
Ο άνδρας φέρεται να είχε κατέβει μόλις από ένα λεωφορείο και επιχείρησε να περάσει απέναντι τον δρόμο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/10) στον παράδρομο της εθνικής οδού Πύργου-Πατρών στον Πύργο, όταν ένας άνδρας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Όπως αναφέρει το patrisnews, ο άνδρας φέρεται να είχε κατέβει μόλις από ένα λεωφορείο και επιχειρούσε να περάσει απέναντι τον δρόμο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.
Η Τροχαία Πύργου διεξάγει έρευνες για το τροχαίο.
Όπως αναφέρει το patrisnews, ο άνδρας φέρεται να είχε κατέβει μόλις από ένα λεωφορείο και επιχειρούσε να περάσει απέναντι τον δρόμο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.
Η Τροχαία Πύργου διεξάγει έρευνες για το τροχαίο.
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