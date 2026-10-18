Δείτε τον Άδωνι Γεωργιάδη στα Ιωάννινα: «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ», βίντεο

«Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη» σχολίασε ο υπουργός Υγείας για το βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του.





Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του @kmitsotakis — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026





Στα φοιτητικά του χρόνια φαίνεται πως γύρισε για λίγο ο Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στα Ιωάννινα, όπου συναντήθηκε με μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.Ο υπουργός Υγείας δεν έκρυψε τη χαρά του για την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι νέοι, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εικονίζεται να χοροπηδάει και να χειροκροτά ενθουσιασμένος, τραγουδώντας μαζί τους τι γνωστό σύνθημα «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».Η περιοδεία του ολοκληρώθηκε με επίσκεψη και ομιλία στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο κόσμος δεν χωρούσε ούτε στην αίθουσα ούτε στον διάδρομο.Ο Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία των νέων της ΟΝΝΕΔ, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας ενισχύεται, παρά το γεγονός ότι απομένουν ακόμη αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές. «Ό,τι και να λένε, η συσπείρωσή μας ανεβαίνει διαρκώς» υποστήριξε ο υπουργός Υγείας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για τον εκλογικό στόχο της κυβερνητικής παράταξης.Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του έγραψε: «Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Kyriakos Mitsotakis».