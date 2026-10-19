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Το βίντεο της EuroLeague από τη συνάντηση των ιδιοκτητών στο Κόμο - Οι δηλώσεις των Αγγελόπουλων και Γιαννακόπουλου
Το βίντεο της EuroLeague από τη συνάντηση των ιδιοκτητών στο Κόμο - Οι δηλώσεις των Αγγελόπουλων και Γιαννακόπουλου
H EuroLeague δημιούργησε ένα βίντεο από τη συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της διοργάνωσης στο Κόμο που έγινε το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου
Στις αρχές του μήνα οι ιδιοκτήτες των ομάδων της ΕuroLeague συναντήθηκαν στο Κόμο, προκειμένου να συζητήσουν όλες τις νεότερες εξελίξεις, γύρω από το μέλλον της διοργάνωσης.
Η διοργανώτρια αρχή ανέβασε ένα βίντεο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις δηλώσεις όλων των ιδιοκτητών. Φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από τις τοποθετήσεις των προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, αλλά και του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Αναλυτικά όσα είπαν:
Γιώργος Αγγελόπουλος (συνιδιοκτήτης Ολυμπιακού): «Το μίτινγκ των ιδιοκτητών συνιστά μια ιστορική μέρα, είναι ένα milestone για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ»
Παναγιώτης Αγγελόπουλος (συνιδιοκτήτης Ολυμπιακού): «Το πιο σημαντικό είναι να μείνουμε ενωμένοι και να αποφασίσουμε μαζί για το κοινό μας συμφέρον».
Μποντιρόγκα (πρόεδρος της Euroleague): «Από τα πιο σημαντικές συναντήσεις στην ιστορία της Euroleague».
Γιαννακόπουλος (ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού): «Πιο σημαντικό πράγμα είναι η ανάπτυξη. Ο κάθε οργανισμός πρέπει να πάρει παραδείγματα από τον άλλον, μνα ανταλλάξουμε απόψεις και ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Και πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν γιατί είμαστε στο ίδιο... καράβι».
Μοτιεγιούνας (ιδιοκτήτης Ζαλγκίρις, πρώην CEO της Εuroleague): «Η Euroleague είναι στην κορυφή της πυραμίδας του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ»
Μιζράχι (ιδιοκτήτης Μακάμπι): «Χτίζουμε κάτι εδώ και 26 χρόνια και θα είμαστε σε θέση να το μεγαλώσουμε αν μείνουμε ενωμένοι».
Πρόεδρος Μπάγερν (Xέρμπερτ Χάινερ): «Όνειρο μου είναι όταν στο μέλλον ο κόσμος μιλά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ να αναφέρεται στη Εuroleague».
Τσους Μπουένο (CEO της Euroleague): «Αποφασίσαμε να το κάνουμε όλοι μαζί και είναι για τη ενδυναμωση της Euroleague. Όταν όλες οι ομάδες δουλεύουν μαζί, τότε θα δούμε το καλύτερο δυνατό σενάριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».
Τζοάν Λαπόρτα (ιδιοκτήτης Μπαρτσελόνα): «Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία για αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι».
Τόνι Πάρκερ (Ιδιοκτήτης και προπονητής της Βιλερμπάν): «Η Εuroleague έχει μια εξαιρετική μπασκετική ταυτότητα. Κάθε παιδί που μεγαλώνει ονειρεύεται είτε να παίξει στο ΝΒΑ είτε στη Εuroleague».
Η διοργανώτρια αρχή ανέβασε ένα βίντεο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις δηλώσεις όλων των ιδιοκτητών. Φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από τις τοποθετήσεις των προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, αλλά και του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
Αναλυτικά όσα είπαν:
Γιώργος Αγγελόπουλος (συνιδιοκτήτης Ολυμπιακού): «Το μίτινγκ των ιδιοκτητών συνιστά μια ιστορική μέρα, είναι ένα milestone για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ»
Παναγιώτης Αγγελόπουλος (συνιδιοκτήτης Ολυμπιακού): «Το πιο σημαντικό είναι να μείνουμε ενωμένοι και να αποφασίσουμε μαζί για το κοινό μας συμφέρον».
Μποντιρόγκα (πρόεδρος της Euroleague): «Από τα πιο σημαντικές συναντήσεις στην ιστορία της Euroleague».
Γιαννακόπουλος (ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού): «Πιο σημαντικό πράγμα είναι η ανάπτυξη. Ο κάθε οργανισμός πρέπει να πάρει παραδείγματα από τον άλλον, μνα ανταλλάξουμε απόψεις και ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Και πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν γιατί είμαστε στο ίδιο... καράβι».
Μοτιεγιούνας (ιδιοκτήτης Ζαλγκίρις, πρώην CEO της Εuroleague): «Η Euroleague είναι στην κορυφή της πυραμίδας του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ»
Μιζράχι (ιδιοκτήτης Μακάμπι): «Χτίζουμε κάτι εδώ και 26 χρόνια και θα είμαστε σε θέση να το μεγαλώσουμε αν μείνουμε ενωμένοι».
Πρόεδρος Μπάγερν (Xέρμπερτ Χάινερ): «Όνειρο μου είναι όταν στο μέλλον ο κόσμος μιλά για το ευρωπαϊκό μπάσκετ να αναφέρεται στη Εuroleague».
Τσους Μπουένο (CEO της Euroleague): «Αποφασίσαμε να το κάνουμε όλοι μαζί και είναι για τη ενδυναμωση της Euroleague. Όταν όλες οι ομάδες δουλεύουν μαζί, τότε θα δούμε το καλύτερο δυνατό σενάριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».
Τζοάν Λαπόρτα (ιδιοκτήτης Μπαρτσελόνα): «Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία για αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι».
Τόνι Πάρκερ (Ιδιοκτήτης και προπονητής της Βιλερμπάν): «Η Εuroleague έχει μια εξαιρετική μπασκετική ταυτότητα. Κάθε παιδί που μεγαλώνει ονειρεύεται είτε να παίξει στο ΝΒΑ είτε στη Εuroleague».
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