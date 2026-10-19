Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Ισπανία: Ο διαιτητής δοκίμασε την αναπήδηση της μπάλας σε πλημμυρισμένο γήπεδο και ανέβαλε το ματς, βίντεο
Ισπανία: Ο διαιτητής δοκίμασε την αναπήδηση της μπάλας σε πλημμυρισμένο γήπεδο και ανέβαλε το ματς, βίντεο
Η έντονη βροχόπτωση επισκίασε την αναμέτρηση της Πένια Ντεπορτίβα με τη Μούρθια για την τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας
Ένα πρωτοφανές σκηνικό εκτυλίχθηκε σε αναμέτρηση της τέταρτης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, καθώς η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε μια απέραντη λίμνη, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση του αγώνα ανάμεσα στην Πένια Ντεπορτίβα και τη Μούρθια.
Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν σε τέτοιο βαθμό την κατάσταση, ώστε το νερό να καλύψει μεγάλο μέρος του γηπέδου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που ελάχιστη σχέση είχε με τις συνθήκες ενός κανονικού ποδοσφαιρικού αγώνα.
Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο διαιτητής επιχείρησε να ελέγξει την κατάσταση, δοκιμάζοντας την αναπήδηση της μπάλας πάνω στον πλημμυρισμένο αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα της μπάλας να μην μπορεί να κυλήσει αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος.
Με το γήπεδο να έχει μετατραπεί σε υδάτινη επιφάνεια και τις συνθήκες να μην επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, αποφασίστηκε τελικά η οριστική διακοπή του παιχνιδιού.
Árbitro, ¿entonces se juega o no? https://t.co/zzt3TJlCXv— SCR Peña Deportiva (@Penyadeportiva) October 18, 2026
Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν σε τέτοιο βαθμό την κατάσταση, ώστε το νερό να καλύψει μεγάλο μέρος του γηπέδου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που ελάχιστη σχέση είχε με τις συνθήκες ενός κανονικού ποδοσφαιρικού αγώνα.
Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο διαιτητής επιχείρησε να ελέγξει την κατάσταση, δοκιμάζοντας την αναπήδηση της μπάλας πάνω στον πλημμυρισμένο αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα της μπάλας να μην μπορεί να κυλήσει αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος.
Με το γήπεδο να έχει μετατραπεί σε υδάτινη επιφάνεια και τις συνθήκες να μην επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, αποφασίστηκε τελικά η οριστική διακοπή του παιχνιδιού.
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