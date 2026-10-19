Ισπανία: Ο διαιτητής δοκίμασε την αναπήδηση της μπάλας σε πλημμυρισμένο γήπεδο και ανέβαλε το ματς, βίντεο
SPORTS
Ισπανία Βροχόπτωση Διαιτητής

Ισπανία: Ο διαιτητής δοκίμασε την αναπήδηση της μπάλας σε πλημμυρισμένο γήπεδο και ανέβαλε το ματς, βίντεο

Η έντονη βροχόπτωση επισκίασε την αναμέτρηση της Πένια Ντεπορτίβα με τη Μούρθια για την τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας

Ισπανία: Ο διαιτητής δοκίμασε την αναπήδηση της μπάλας σε πλημμυρισμένο γήπεδο και ανέβαλε το ματς, βίντεο
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Ένα πρωτοφανές σκηνικό εκτυλίχθηκε σε αναμέτρηση της τέταρτης κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου, καθώς η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε μια απέραντη λίμνη, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση του αγώνα ανάμεσα στην Πένια Ντεπορτίβα και τη Μούρθια.


Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν σε τέτοιο βαθμό την κατάσταση, ώστε το νερό να καλύψει μεγάλο μέρος του γηπέδου, δημιουργώντας ένα σκηνικό που ελάχιστη σχέση είχε με τις συνθήκες ενός κανονικού ποδοσφαιρικού αγώνα.

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή κατά την οποία ο διαιτητής επιχείρησε να ελέγξει την κατάσταση, δοκιμάζοντας την αναπήδηση της μπάλας πάνω στον πλημμυρισμένο αγωνιστικό χώρο. Η εικόνα της μπάλας να μην μπορεί να κυλήσει αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος του προβλήματος.

Με το γήπεδο να έχει μετατραπεί σε υδάτινη επιφάνεια και τις συνθήκες να μην επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, αποφασίστηκε τελικά η οριστική διακοπή του παιχνιδιού.
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