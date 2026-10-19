Πολλές από τις αλλαγές που συνοδεύουν την εμμηνόπαυση υποτιμώνται ή μένουν χωρίς φροντίδα, παρότι μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής, τις σχέσεις και την καθημερινότητα.
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάρνηθα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Πάρνηθα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η άμεση επέμβαση απέτρεψε την περαιτέρω μετάδοση της φωτιάς
Φωτιά σε οχήματα τύπου τζιπ εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στις στροφές στον δρόμο που οδηγεί στην Πάρνηθα.
Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 9 πυροσβέστες καθώς επίσης και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών και αστυνομία.
Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την περαιτέρω μετάδοση της φωτιάς πέραν του οχήματος το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.
Στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 9 πυροσβέστες καθώς επίσης και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών και αστυνομία.
Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την περαιτέρω μετάδοση της φωτιάς πέραν του οχήματος το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κατάσβεση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα