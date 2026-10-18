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Ζερόμ Καλούτα: Ντρέπομαι που δεν έχω πάει ποτέ στο Κονγκό, ο πατέρας μου έχει δημιουργήσει άλλη οικογένεια
Ζερόμ Καλούτα: Ντρέπομαι που δεν έχω πάει ποτέ στο Κονγκό, ο πατέρας μου έχει δημιουργήσει άλλη οικογένεια
Δεν τους έχω γνωρίσει, δεν έχουμε καθίσει στο ίδιο τραπέζι, είπε ο γνωστός καλλιτέχνης
Για την οικογένειά του, την καταγωγή του από το Κονγκό, αλλά και την απώλεια της μητέρας του μίλησε ο Ζερόμ Καλούτα, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη χώρα όπου ζει ο πατέρας του.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επαγγελματική του πορεία και στις δουλειές που χρειάστηκε να κάνει, για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.
Ο καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» του OPEN και εξήγησε ότι, παρά τις δυσκολίες στον χώρο του θεάματος, δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει την καριέρα του, καθώς αγαπούσε αυτό που έκανε. «Ο χώρος του θεάματος θέλει μεγάλη υπομονή, πρέπει να επιμένεις. Δεν είπα ότι δεν αντέχω, επειδή αγαπούσα αυτό που έκανα, και θα έκανα αυτή τη δουλειά με κάθε κόστος. Έκανα άλλες δουλειές, για να ζω και να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, μίλησε για τους γονείς του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γνωρίστηκαν στην Ελλάδα. Όπως αποκάλυψε, ο πατέρας του είχε έρθει στη χώρα για να σπουδάσει στη Σχολή Ικάρων, ενώ η μητέρα του εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1976, εργαζόμενη ως νταντά.
«Ο πατέρας μου ήρθε εδώ και σπούδασε μηχανικός στη Σχολή Ικάρων, η μητέρα μου ήρθε στην Ελλάδα το 1976 με μία οικογένεια στην οποία ήταν νταντά. Γνώρισε τον πατέρα μου και προέκυψα εγώ» είπε.
Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αισθάνεται άσχημα που δεν έχει ταξιδέψει ποτέ στο Κονγκό, όπου ζει σήμερα ο πατέρας του, ο οποίος έχει αποκτήσει δεύτερη οικογένεια. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι δεν έχει γνωρίσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αν και διατηρούν επικοινωνία.
«Ντρέπομαι που δεν έχω πάει ποτέ στο Κονγκό. Ο πατέρας μου ζει εκεί, έχει δημιουργήσει κι άλλη οικογένεια που δεν την έχω γνωρίσει, δεν έχουμε καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Υπάρχουν σχέσεις από απόσταση, και μια υπόσχεση ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε να τα πούμε από κοντά» εξομολογήθηκε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη χρονιά. Ο Ζερόμ Καλούτα μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στη ζωή του, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να αντλεί δύναμη από εκείνη, παρά την απουσία της. «Εξακολουθεί να είναι η πηγή της ενέργειάς μου. Μεγάλωσα μαζί της, είναι το πρότυπό μου, μου έμαθε και ακόμα μου μαθαίνει πολλά πράγματα για τη ζωή και για το πώς πρέπει να είσαι με τους άλλους ανθρώπους» ανέφερε.
Κλείνοντας, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι αισθάνεται τη μητέρα του διαρκώς κοντά του, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως ο θάνατος δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος της ύπαρξης. «Μπορεί να πήγε κάπου αλλού, αλλά είναι πάντα μαζί μου. Πιστεύω πως υπάρχει άλλη διάσταση» κατέληξε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επαγγελματική του πορεία και στις δουλειές που χρειάστηκε να κάνει, για να εξασφαλίσει τα προς το ζην.
Ο καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» του OPEN και εξήγησε ότι, παρά τις δυσκολίες στον χώρο του θεάματος, δεν σκέφτηκε να εγκαταλείψει την καριέρα του, καθώς αγαπούσε αυτό που έκανε. «Ο χώρος του θεάματος θέλει μεγάλη υπομονή, πρέπει να επιμένεις. Δεν είπα ότι δεν αντέχω, επειδή αγαπούσα αυτό που έκανα, και θα έκανα αυτή τη δουλειά με κάθε κόστος. Έκανα άλλες δουλειές, για να ζω και να είμαι εντάξει στις υποχρεώσεις μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, μίλησε για τους γονείς του και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γνωρίστηκαν στην Ελλάδα. Όπως αποκάλυψε, ο πατέρας του είχε έρθει στη χώρα για να σπουδάσει στη Σχολή Ικάρων, ενώ η μητέρα του εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1976, εργαζόμενη ως νταντά.
«Ο πατέρας μου ήρθε εδώ και σπούδασε μηχανικός στη Σχολή Ικάρων, η μητέρα μου ήρθε στην Ελλάδα το 1976 με μία οικογένεια στην οποία ήταν νταντά. Γνώρισε τον πατέρα μου και προέκυψα εγώ» είπε.
Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αισθάνεται άσχημα που δεν έχει ταξιδέψει ποτέ στο Κονγκό, όπου ζει σήμερα ο πατέρας του, ο οποίος έχει αποκτήσει δεύτερη οικογένεια. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι δεν έχει γνωρίσει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αν και διατηρούν επικοινωνία.
«Ντρέπομαι που δεν έχω πάει ποτέ στο Κονγκό. Ο πατέρας μου ζει εκεί, έχει δημιουργήσει κι άλλη οικογένεια που δεν την έχω γνωρίσει, δεν έχουμε καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Υπάρχουν σχέσεις από απόσταση, και μια υπόσχεση ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε να τα πούμε από κοντά» εξομολογήθηκε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη χρονιά. Ο Ζερόμ Καλούτα μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στη ζωή του, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να αντλεί δύναμη από εκείνη, παρά την απουσία της. «Εξακολουθεί να είναι η πηγή της ενέργειάς μου. Μεγάλωσα μαζί της, είναι το πρότυπό μου, μου έμαθε και ακόμα μου μαθαίνει πολλά πράγματα για τη ζωή και για το πώς πρέπει να είσαι με τους άλλους ανθρώπους» ανέφερε.
Κλείνοντας, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι αισθάνεται τη μητέρα του διαρκώς κοντά του, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως ο θάνατος δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος της ύπαρξης. «Μπορεί να πήγε κάπου αλλού, αλλά είναι πάντα μαζί μου. Πιστεύω πως υπάρχει άλλη διάσταση» κατέληξε.
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