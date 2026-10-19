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Απεβίωσε ο πατέρας του Εντζάι - Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Απεβίωσε ο πατέρας του Εντζάι - Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του πατέρα του Εμπάι Εντζάι - Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Δύσκολες στιγμές περνά ο Εμπάι Εντζάι, καθώς ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή. Τη δυσάρεστη είδηση αποκάλυψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω της συλλυπητήριας ανακοίνωσης που εξέδωσε.
Αναλυτικά η συλλυπητήρια ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του πατέρα του καλαθοσφαιριστή της ομάδας μας, Εμπάι Εντζάι.
Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι αθλητές και σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον Εμπάι Εντζάι και στους οικείους του, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος τους.
Σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».
Αναλυτικά η συλλυπητήρια ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του πατέρα του καλαθοσφαιριστή της ομάδας μας, Εμπάι Εντζάι.
Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι αθλητές και σύσσωμη η οικογένεια του Ολυμπιακού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον Εμπάι Εντζάι και στους οικείους του, συμμετέχοντας στο βαρύ πένθος τους.
Σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».
Στο άκουσμα της είδησης η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα συλλυπητήριά της στον καλαθοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Εμπάι Εντζάι, για την απώλεια του πατέρα του. Η σκέψη μας είναι μαζί του, με την οικογένεια και τους οικείους του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».
🕊️ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ https://t.co/foBKD3MzPi #OlympiacosBC— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 19, 2026
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