Ο Φορτούνης τέθηκε νοκ άουτ από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας
SPORTS
Κώστας Φορτούνης τραυματισμός Ολυμπιακός Σπάρτα Πράγας

Ο Φορτούνης τέθηκε νοκ άουτ από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με τον Παναιτωλικό και θα απουσιάσει από τον αγώνα της Πέμπτης (22/10, 22:00)

Ο Φορτούνης τέθηκε νοκ άουτ από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας
Πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Φορτούνη, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα χρειαστεί να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για περίπου δέκα ημέρες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας έδειξαν πως θα χρειαστεί ένα διάστημα αποθεραπείας πριν επιστρέψει στις προπονήσεις.

Η απουσία του έρχεται σε μια απαιτητική περίοδο για τους Πειραιώτες, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις τόσο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, ο Αλγουαθίλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον έμπειρο μεσοεπιθετικό για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10, 22:00) απέναντι στη Σπάρτα Πράγας για το Europa League, αλλά και για το εντός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα (25/10, 16:00) στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.


Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της εργασίας

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;

Plastic Free Greece 2026: Σκιάθος

Στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, που ξεχωρίζει για τις καταγάλανες παραλίες και τα καταπράσινα πευκοδάση συνεχίστηκε στις αρχές του Φθινοπώρου (7 - 9 Σεπτεμβρίου) το πρόγραμμα Plastic Free Greece, με παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς που αποδείχτηκαν εξαιρετικά αποδοτικοί.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης