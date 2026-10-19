Ο Φορτούνης τέθηκε νοκ άουτ από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας
Ο Φορτούνης τέθηκε νοκ άουτ από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με τον Παναιτωλικό και θα απουσιάσει από τον αγώνα της Πέμπτης (22/10, 22:00)
Πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Κώστα Φορτούνη, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα χρειαστεί να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για περίπου δέκα ημέρες, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.
Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας έδειξαν πως θα χρειαστεί ένα διάστημα αποθεραπείας πριν επιστρέψει στις προπονήσεις.
Η απουσία του έρχεται σε μια απαιτητική περίοδο για τους Πειραιώτες, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις τόσο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, ο Αλγουαθίλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον έμπειρο μεσοεπιθετικό για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10, 22:00) απέναντι στη Σπάρτα Πράγας για το Europa League, αλλά και για το εντός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα (25/10, 16:00) στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.
Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας έδειξαν πως θα χρειαστεί ένα διάστημα αποθεραπείας πριν επιστρέψει στις προπονήσεις.
Η απουσία του έρχεται σε μια απαιτητική περίοδο για τους Πειραιώτες, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις τόσο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, ο Αλγουαθίλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον έμπειρο μεσοεπιθετικό για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης (22/10, 22:00) απέναντι στη Σπάρτα Πράγας για το Europa League, αλλά και για το εντός έδρας παιχνίδι με την Καλαμάτα (25/10, 16:00) στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα