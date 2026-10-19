Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει πρώτα το βαρετό, μετά ότι είναι «ρουτίνα» και στο τέλος την ίδια την ανάγκη για δουλειά και γιατί αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο πράγμα που μας συνέβη εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ή μήπως όχι;
Η τόπλες Μπιάνκα Σενσόρι ξαναχτύπησε στο Λος Άντζελες: Φόρεσε ένα αποκαλυπτικό διχτυωτό τοπ σε έξοδο με τον Κάνιε Γουέστ, δείτε φωτογραφίες
Η τόπλες Μπιάνκα Σενσόρι ξαναχτύπησε στο Λος Άντζελες: Φόρεσε ένα αποκαλυπτικό διχτυωτό τοπ σε έξοδο με τον Κάνιε Γουέστ, δείτε φωτογραφίες
Σι θρου ήταν, όμως και η στενή κόκκινη φούστα της Σενσόρι για τη βραδιά στο The Living Room Club
Αμετακίνητη στην επιλογή της να κάνει αποκαλυπτικές εμφανίσεις σχεδόν σε κάθε έξοδό της εμφανίστηκε για άλλη μια φορά η Μπιάνκα Σενσόρι.
Αυτή τη φορά η αρχιτέκτονας από την Αυστραλία εθεάθη εκ νέου τόπλες στο πλευρό του συζύγου της Κάνιε Γουέστ σε νυχτερινή έξοδο στο Λος Άντζελες το Σάββατο.
Για τη βραδιά στο The Living Room Club η 31χρονη Σενσόρι διάλεξε ένα διχτυωτό τοπ μέσα από το οποίο δεν φόρεσε στηθόδεσμο.
Σι θρου ήταν, όμως και η στενή κόκκινη φούστα της Σενσόρι μέσα από την οποία φαινόταν το εσώρουχό της με το λουκ να ολοκληρώνεται με ένα ζευγάρι κόκκινα πέδιλα με λεπτά λουράκια.
Αυτή τη φορά η αρχιτέκτονας από την Αυστραλία εθεάθη εκ νέου τόπλες στο πλευρό του συζύγου της Κάνιε Γουέστ σε νυχτερινή έξοδο στο Λος Άντζελες το Σάββατο.
Ye and Bianca Censori spotted leaving a night out in LA 📸🔥#Ye #BiancaCensori #KanyeWest #LA pic.twitter.com/lxfAvz4Mvr— VIRTUE.NEWS (@virtuemediacorp) October 19, 2026
Για τη βραδιά στο The Living Room Club η 31χρονη Σενσόρι διάλεξε ένα διχτυωτό τοπ μέσα από το οποίο δεν φόρεσε στηθόδεσμο.
Σι θρου ήταν, όμως και η στενή κόκκινη φούστα της Σενσόρι μέσα από την οποία φαινόταν το εσώρουχό της με το λουκ να ολοκληρώνεται με ένα ζευγάρι κόκκινα πέδιλα με λεπτά λουράκια.
Bianca Censori wearing Mowalola SS27 attire earlier in Los Angeles pic.twitter.com/wL8zh3hpDC— 🧚♀️ (@catalogging) October 19, 2026
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