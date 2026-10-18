Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Πουλακίδας: Ο Ολυμπιακός, το ενδιαφέρον από την Ελλάδα και η «παγίδα» του NBA
Πουλακίδας: Ο Ολυμπιακός, το ενδιαφέρον από την Ελλάδα και η «παγίδα» του NBA
Ο Τζον Πουλακίδας είναι πλέον free agent από τους Ντάλας Μάβερικς και βρίσκεται μπροστά στην επόμενη πρόκληση της καριέρας του
Ο 23χρονος Ελληνοαμερικανός γκαρντ διαθέτει στοιχεία που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον συλλόγων της Ευρώπης, με την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, να αποτελεί έναν πιθανό προορισμό.
Ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες
Ο Ολυμπιακός είχε δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, παρακολουθώντας την παρουσία του στο Summer League του NBA στο Λας Βέγκας. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξεχωρίσει τον ομογενή σουτέρ, ο οποίος διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να φανούν χρήσιμα σε ομάδες του υψηλότερου επιπέδου.
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Ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες
Ο Ολυμπιακός είχε δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, παρακολουθώντας την παρουσία του στο Summer League του NBA στο Λας Βέγκας. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ξεχωρίσει τον ομογενή σουτέρ, ο οποίος διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να φανούν χρήσιμα σε ομάδες του υψηλότερου επιπέδου.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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