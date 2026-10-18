«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι, θα σε αγαπάμε για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του 27χρονου γιου της
«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι, θα σε αγαπάμε για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του 27χρονου γιου της
Αισθανόμαστε ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια, τόνισε - «Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή, που αγαπούσε και αγαπήθηκε και θα συνεχίσει να αγαπιέται για πάντα»
Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σίντι Κρόφορντ αποχαιρέτησε τον γιο της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη που βιώνει η οικογένειά της.
Το διάσημο μοντέλο, με ένα μήνυμα που υπογράφουν επίσης ο σύζυγός της, Ράντι Γκέρμπερ, και η κόρη τους, Κάια, αναφέρεται στην απώλεια του αγαπημένου τους γιου και αδελφού, τονίζοντας πόσο ευγνώμονες αισθάνονται για τα 27 χρόνια που τον είχαν κοντά τους.
«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Αισθανόμαστε ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
Παράλληλα, περιγράφει τον γιο της ως έναν τρυφερό άνθρωπο, με ευαισθησία και καλοσύνη, που εισέπραξε πολλή αγάπη από τους ανθρώπους γύρω του.
«Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή, που αγαπούσε και αγαπήθηκε και θα συνεχίσει να αγαπιέται για πάντα», σημειώνει. Παράλληλα, εκφράζει την υπερηφάνεια της οικογένειας για τον τρόπο με τον οποίο ο 27χρονος αντιμετώπιζε τη ζωή και τους ανθρώπους. «Είμαστε τόσο περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε σε αυτόν τον κόσμο, με καλοσύνη και ευαισθησία», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στο μήνυμά της, ευχαριστεί όλους όσοι έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους αυτές τις δύσκολες στιγμές, τόσο ανθρώπους από το στενό περιβάλλον τους όσο και αγνώστους που συγκινήθηκαν από την απώλεια. «Είμαστε ευγνώμονες για το κύμα αγάπης και υποστήριξης από τόσους ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από αγνώστους που συμμερίζονται τον πόνο μας» προσθέτει.
Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με έναν αποχαιρετισμό: «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Μαμά, μπαμπάς και Κάια».
Δείτε την ανάρτηση:
Το διάσημο μοντέλο, με ένα μήνυμα που υπογράφουν επίσης ο σύζυγός της, Ράντι Γκέρμπερ, και η κόρη τους, Κάια, αναφέρεται στην απώλεια του αγαπημένου τους γιου και αδελφού, τονίζοντας πόσο ευγνώμονες αισθάνονται για τα 27 χρόνια που τον είχαν κοντά τους.
«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Αισθανόμαστε ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.
Παράλληλα, περιγράφει τον γιο της ως έναν τρυφερό άνθρωπο, με ευαισθησία και καλοσύνη, που εισέπραξε πολλή αγάπη από τους ανθρώπους γύρω του.
«Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή, που αγαπούσε και αγαπήθηκε και θα συνεχίσει να αγαπιέται για πάντα», σημειώνει. Παράλληλα, εκφράζει την υπερηφάνεια της οικογένειας για τον τρόπο με τον οποίο ο 27χρονος αντιμετώπιζε τη ζωή και τους ανθρώπους. «Είμαστε τόσο περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο πορεύτηκε σε αυτόν τον κόσμο, με καλοσύνη και ευαισθησία», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στο μήνυμά της, ευχαριστεί όλους όσοι έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους αυτές τις δύσκολες στιγμές, τόσο ανθρώπους από το στενό περιβάλλον τους όσο και αγνώστους που συγκινήθηκαν από την απώλεια. «Είμαστε ευγνώμονες για το κύμα αγάπης και υποστήριξης από τόσους ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν την οικογένειά μας, αλλά και από αγνώστους που συμμερίζονται τον πόνο μας» προσθέτει.
Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με έναν αποχαιρετισμό: «Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, γλυκό μας αγόρι. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Μαμά, μπαμπάς και Κάια».
Δείτε την ανάρτηση:
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