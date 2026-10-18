«Είμαστε βαθιά συντετριμμένοι, θα σε αγαπάμε για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση της Σίντι Κρόφορντ για τον θάνατο του 27χρονου γιου της

Αισθανόμαστε ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια, τόνισε - «Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή, που αγαπούσε και αγαπήθηκε και θα συνεχίσει να αγαπιέται για πάντα»