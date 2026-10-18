Διάγγελμα Μακρόν απόψε μετά το χάος με τον νεκρό και τις λεηλασίες στη Γαλλία

Το διάγγελμα αναμένεται στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) σύμφωνα με το Ελιζέ - Πάνω από 1.800 συλλήψεις στη Γαλλία, 17χρονος ακρωτηριάστηκε στο Σεν Ετιέν, πλιάτσικο σε καταστήματα