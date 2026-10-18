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Superbet League 2: ΑΕΛ και Πανσερραϊκός έμειναν στο 0-0
Superbet League 2: ΑΕΛ και Πανσερραϊκός έμειναν στο 0-0
Στο 0-0 έμειναν ΑΕΛ και Πανσερραϊκός για την 7η αγωνιστική της Superbet League 2 και κανείς δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από τη Μαρκο
ΑΕΛ και Πανσερραϊκός έμειναν στο 0-0 στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει ικανοποιημένη καμία από τις δύο ομάδες, αφού δεν μπόρεσαν με αυτό το αποτέλεσμα να μειώσουν τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μαρκό.
Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ ήταν καλύτερη και είχε δύο ευκαιρίες στο πρώτο πεντάλεπτο χωρίς να τις εκμεταλλευτεί και στη συνέχεια ήταν η σειρά της ομάδας των Σερρών να δημιουργήσει και να χάσει ευκαιρίες.
Στην επανάληψη οι καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες ήταν ελάχιστες και απόλυτα φυσιολογικά έμεινε το 0-0.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Αστέρας AKTOR Β – Ζάκυνθος 1-1
(38' Φρίμπονγκ - 85' Μπαστακός)
Μαρκό-Ελλάς Σύρου 0-0
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
14:45 ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 0-0
15:00 Νέστος Χρυσούπολης-Athens Kallithea (ΔΑΚ Χρυσούπολης)
15:00 Πανθρακικός-Ολυμπιακός Β' (ΔΑΚ Κομοτηνής)
15:00 Πύργος-Αναγέννηση Καρδίτσας (Παμπελοποννησιακό Στάδιο, κεκλεισμένων των θυρών)
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
14:45 Νίκη Βόλου-Πανιώνιος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Π. Μαγουλάς»)
15:00 ΠΑΟΚ Β'-Απόλλων Καλαμαριάς (Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)
Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ ήταν καλύτερη και είχε δύο ευκαιρίες στο πρώτο πεντάλεπτο χωρίς να τις εκμεταλλευτεί και στη συνέχεια ήταν η σειρά της ομάδας των Σερρών να δημιουργήσει και να χάσει ευκαιρίες.
Στην επανάληψη οι καλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες ήταν ελάχιστες και απόλυτα φυσιολογικά έμεινε το 0-0.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Αστέρας AKTOR Β – Ζάκυνθος 1-1
(38' Φρίμπονγκ - 85' Μπαστακός)
Μαρκό-Ελλάς Σύρου 0-0
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
14:45 ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός 0-0
15:00 Νέστος Χρυσούπολης-Athens Kallithea (ΔΑΚ Χρυσούπολης)
15:00 Πανθρακικός-Ολυμπιακός Β' (ΔΑΚ Κομοτηνής)
15:00 Πύργος-Αναγέννηση Καρδίτσας (Παμπελοποννησιακό Στάδιο, κεκλεισμένων των θυρών)
Δευτέρα 19 Οκτωβρίου
14:45 Νίκη Βόλου-Πανιώνιος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Π. Μαγουλάς»)
15:00 ΠΑΟΚ Β'-Απόλλων Καλαμαριάς (Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)
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