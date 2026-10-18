Δεν χάνει αγώνα του Παναθηναϊκού ο Αντωνιάδης: Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο 80χρονος «κανονιέρης»
SPORTS
Παναθηναϊκός Αντώνης Αντωνιάδης Super League 1 Αστέρας Τρίπολης

Δεν χάνει αγώνα του Παναθηναϊκού ο Αντωνιάδης: Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο 80χρονος «κανονιέρης»

Ο Αντώνης Αντωνιάδης δίπλα στην ομάδα που αγάπησε και τίμησε

Δεν χάνει αγώνα του Παναθηναϊκού ο Αντωνιάδης: Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο 80χρονος «κανονιέρης»
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Δεν χάνει αγώνα του Παναθηναϊκού ο Αντώνης Αντωνιάδης

Ο 80χρονος παλαίμαχος άσος του ΠΑΟ είναι ξανά στο ΟΑΚΑ για να δει το παιχνίδι της Stoiximan Super League με τον Αστέρα Τρίπολης. 

Ο «κανονιέρης» της ομάδας του Γουέμπλεϊ είτε πέρσι στη Λεωφόρο είτε φέτος στο ΟΑΚΑ δεν χάνει παιχνίδι και θέλει να είναι πάντα δίπλα στους πράσινους. 

Δίπλα του και η κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη. 

Δεν χάνει αγώνα του Παναθηναϊκού ο Αντωνιάδης: Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο 80χρονος «κανονιέρης»

3 ΣΧΟΛΙΑ

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