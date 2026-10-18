Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Δεν χάνει αγώνα του Παναθηναϊκού ο Αντωνιάδης: Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο 80χρονος «κανονιέρης»
Δεν χάνει αγώνα του Παναθηναϊκού ο Αντωνιάδης: Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ο 80χρονος «κανονιέρης»
Ο Αντώνης Αντωνιάδης δίπλα στην ομάδα που αγάπησε και τίμησε
Δεν χάνει αγώνα του Παναθηναϊκού ο Αντώνης Αντωνιάδης.
Ο 80χρονος παλαίμαχος άσος του ΠΑΟ είναι ξανά στο ΟΑΚΑ για να δει το παιχνίδι της Stoiximan Super League με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ο «κανονιέρης» της ομάδας του Γουέμπλεϊ είτε πέρσι στη Λεωφόρο είτε φέτος στο ΟΑΚΑ δεν χάνει παιχνίδι και θέλει να είναι πάντα δίπλα στους πράσινους.
Δίπλα του και η κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη.
Ο 80χρονος παλαίμαχος άσος του ΠΑΟ είναι ξανά στο ΟΑΚΑ για να δει το παιχνίδι της Stoiximan Super League με τον Αστέρα Τρίπολης.
Ο «κανονιέρης» της ομάδας του Γουέμπλεϊ είτε πέρσι στη Λεωφόρο είτε φέτος στο ΟΑΚΑ δεν χάνει παιχνίδι και θέλει να είναι πάντα δίπλα στους πράσινους.
Δίπλα του και η κόρη του Μίμη Δομάζου, Πόπη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα