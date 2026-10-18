Καλαμάτα - ΟΦΗ: Στο νοσοκομείο ο Χριστογεώργος
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Καλαμάτα ΟΦΗ Νίκος Χριστογεώργος Super League ΄Νοσοκομείο

Καλαμάτα - ΟΦΗ: Στο νοσοκομείο ο Χριστογεώργος

Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ είχε άσχημη πτώση στον εκτός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα και έγινε αναγκαστική αλλαγή

Καλαμάτα - ΟΦΗ: Στο νοσοκομείο ο Χριστογεώργος

Ανησυχία προκάλεσε στον ΟΦΗ ο τραυματισμός του Νίκου Χριστογεώργου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Καλαμάτα, έπειτα από σύγκρουση που είχε με τον Μορέιρα στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην περιοχή του αυχένα, με το ιατρικό επιτελείο και το τεχνικό τιμ της κρητικής ομάδας να αποφασίζουν πως δεν θα έπρεπε να συνεχίσει στον αγώνα. Έτσι, με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κλίντμαν Λίλο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας τον.

Ο Χριστογεώργος αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και να αξιολογηθεί η κατάστασή του.

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