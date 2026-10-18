Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
SPORTS
Γιώργος Βαρδινογιάννης Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης

Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες

Στην είσοδο της φυσούνας τοποθετήθηκε κάδρο του «καπετάνιου» με τους παίκτες και το τεχνικό τιμ των πρασίνων να αφήνουν λουλούδια

Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Το δικό του αντίο είπε ο Παναθηναϊκός στον επί 21 χρόνια ιδιοκτήτη του, Γιώργου Βαρδινογιάννη , ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10).

Οι «πράσινοι» είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να τιμήσουν τον «Καπετάνιο» με μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες στον αγώνα με τον Αστέρα Aktor.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων άφησαν από ένα λουλούδι σε μία φωτογραφία του που υπήρχε πάνω σ' έναν καμβά στην είσοδο της φισούνας, καθώς επέστρεφαν στα αποδυτήρια από το ζέσταμά τους.

Φυσικά το «τριφύλλι» δεν σταμάτησε εκεί, αφού οι παίκτες του θα αγωνιστούν με μαύρο περιβραχιόνιο ενώ θα κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του ματς, μετά από αίτημα του Παναθηναϊκού.

Τέλος, στη σουίτα απ' όπου έβλεπε τα παιχνίδια και στη θέση του θα υπάρχουν λουλούδια.

Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
Οι παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ

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