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Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης: Πρόβλημα στον δικέφαλο για τον Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, βίντεο
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης: Πρόβλημα στον δικέφαλο για τον Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, βίντεο
Ο Μαροκινός έγινε αλλαγή στο 19' και στον ΠΑΟ θα περιμένουν την μαγνητική, το απόγευμα της Δευτέρας, για να διαπιστώσουν το μέγεθος της ζημιάς
Με πρόβλημα ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ για στη Stoiximan Super League αφού ο Αζεντίν Ουναΐ αποχώρησε τραυματίας στο 19'!
Ο 26χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός σε μία διεκδίκηση της μπάλας έκανε υπερέκταση του δεξιού ποδιού και στη συνέχεια έπεσε σφαδάζοντας στον αγωνιστικό χώρο. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός το πρόβλημα είναι στον δικέφαλο. Η κλινική του εικόνα δείχνει ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό.
Ο παίκτης θα κάνει μαγνητική το απόγευμα της Δευτέρας για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.
Ο Ουναϊ αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, ενώ ο Νίστρουπ πήγε κοντά του για να δει την κατάστασή του και να τον παρηγορήσει, όπως και άλλα στελέχη της ομάδας. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα έχει αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και λογικά ο Ουναϊ θα είναι εκτός. Στην πορεία κι ανάλογα το μέγεθος του τραυματισμού ο Παναθηναϊκός έχει αγώνα πρωταθλήματος εκτός έδρας με τον Βόλο, παίζει με τον Άρη εντός για το Κύπελλο κι έχει την 1η Νοεμβρίου το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Ο Μαροκινός αντικαταστάθηκε στο 19' και στη θέση του μπήκε ο Τεττέη.
Ο 26χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός σε μία διεκδίκηση της μπάλας έκανε υπερέκταση του δεξιού ποδιού και στη συνέχεια έπεσε σφαδάζοντας στον αγωνιστικό χώρο. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός το πρόβλημα είναι στον δικέφαλο. Η κλινική του εικόνα δείχνει ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό.
Ο παίκτης θα κάνει μαγνητική το απόγευμα της Δευτέρας για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.
Ο Ουναϊ αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, ενώ ο Νίστρουπ πήγε κοντά του για να δει την κατάστασή του και να τον παρηγορήσει, όπως και άλλα στελέχη της ομάδας. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα έχει αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και λογικά ο Ουναϊ θα είναι εκτός. Στην πορεία κι ανάλογα το μέγεθος του τραυματισμού ο Παναθηναϊκός έχει αγώνα πρωταθλήματος εκτός έδρας με τον Βόλο, παίζει με τον Άρη εντός για το Κύπελλο κι έχει την 1η Νοεμβρίου το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Ο Μαροκινός αντικαταστάθηκε στο 19' και στη θέση του μπήκε ο Τεττέη.
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