Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης: Πρόβλημα στον δικέφαλο για τον Ουναΐ, αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, βίντεο

Ο Μαροκινός έγινε αλλαγή στο 19' και στον ΠΑΟ θα περιμένουν την μαγνητική, το απόγευμα της Δευτέρας, για να διαπιστώσουν το μέγεθος της ζημιάς