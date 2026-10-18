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Έγραψε ιστορία ο Γιώργος Μπαρτζώκας: Έφτασε στις 300 νίκες στη Stoiximan GBL
Έγραψε ιστορία ο Γιώργος Μπαρτζώκας: Έφτασε στις 300 νίκες στη Stoiximan GBL
O Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε στις 300 νίκες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βίκο στα Γιάννινα
Σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι αφού ήταν το πρώτο που έγινε στα Γιάννενα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έγινε ο 5ος από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64) που έφτασε τις 300 νίκες στους πάγκους του Πρωταθλήματος.
Είναι ένα επίτευγμα στο οποίο έφτασαν πριν από αυτόν, τέσσερις θρύλοι των ελληνικών πάγκων, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο Σούλης Μαρκόπουλος και ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο Μπαρτζώκας χρειάστηκε 410 παιχνίδια για να φτάσει τις 300 νίκες, έχοντας δηλαδή ποσοστό καριέρας στο 73,17%.
Είναι ένα πολύ σημαντικό milestone για τον 61χρονο κόουτς που άρχισε να «γράφει» αυτό το επίτευγμα από το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL πριν από 20 χρόνια. Στις 12 Οκτωβρίου 2006, που ήταν η ρούκι σεζόν του, κοουτσάροντας την Ολύμπια Λάρισας πανηγύρισε την πρώτη από τις 300 νίκες του στο Πρωτάθλημα, τότε κόντρα στη μετέπειτα ομάδα του, το Μαρούσι. Η θεσσαλική ομάδα είχε επικρατήσει εκτός έδρας με 82-80.
Από τη ρούκι σεζόν του, το 2006-07, με την Ολύμπια Λάρισας
Οι νίκες του Μπαρτζώκα ανά ομάδα
Ολυμπιακός: 212
Ολύμπια Λάρισας: 33
Πανιώνιος: 31
Μαρούσι: 24
Περισσότερες νίκες ανά αντίπαλο ομάδα
Άρης 27
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ΠΑΟΚ 23
Είναι ένα επίτευγμα στο οποίο έφτασαν πριν από αυτόν, τέσσερις θρύλοι των ελληνικών πάγκων, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο Σούλης Μαρκόπουλος και ο Ντούσαν Ίβκοβιτς. Ο Μπαρτζώκας χρειάστηκε 410 παιχνίδια για να φτάσει τις 300 νίκες, έχοντας δηλαδή ποσοστό καριέρας στο 73,17%.
Είναι ένα πολύ σημαντικό milestone για τον 61χρονο κόουτς που άρχισε να «γράφει» αυτό το επίτευγμα από το ντεμπούτο του στη Stoiximan GBL πριν από 20 χρόνια. Στις 12 Οκτωβρίου 2006, που ήταν η ρούκι σεζόν του, κοουτσάροντας την Ολύμπια Λάρισας πανηγύρισε την πρώτη από τις 300 νίκες του στο Πρωτάθλημα, τότε κόντρα στη μετέπειτα ομάδα του, το Μαρούσι. Η θεσσαλική ομάδα είχε επικρατήσει εκτός έδρας με 82-80.
Από τη ρούκι σεζόν του, το 2006-07, με την Ολύμπια Λάρισας
Οι νίκες του Μπαρτζώκα ανά ομάδα
Ολυμπιακός: 212
Ολύμπια Λάρισας: 33
Πανιώνιος: 31
Μαρούσι: 24
Περισσότερες νίκες ανά αντίπαλο ομάδα
Άρης 27
Κολοσσός H Hotels Collection 27
Παναθηναϊκός AKTOR 24
ΠΑΟΚ 23
ΑΕΚ 21
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Περισσότερες νίκες ανά αντίπαλο προπονητή
Νίκος Βετούλας 11
Γιάννης Καστρίτης 11
Άρης Λυκογιάννης 11
Ηλίας Παπαθεοδώρου 11
Κώστας Φλεβαράκης 10
Γιάννης Σφαιρόπουλος 10
Φώτης Τακιανός 10
Εργκίν Αταμάν 10
Πηγή: www.esake.gr
Περιστέρι Betsson 20
Περισσότερες νίκες ανά αντίπαλο προπονητή
Νίκος Βετούλας 11
Γιάννης Καστρίτης 11
Άρης Λυκογιάννης 11
Ηλίας Παπαθεοδώρου 11
Κώστας Φλεβαράκης 10
Γιάννης Σφαιρόπουλος 10
Φώτης Τακιανός 10
Εργκίν Αταμάν 10
Πηγή: www.esake.gr
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