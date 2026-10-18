Τραμπ για τα επεισόδια στη Γαλλία: Η χώρα φλέγεται, η μετανάστευση την κατέστρεψε, κλείστε τα σύνορα πριν να είναι αργά

Η μετανάστευση ανθρώπων από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, ανθρώπων με μίσος στην καρδιά τους, έχει καταστρέψει αυτή τη χώρα που κάποτε ήταν μεγάλη, τόνισε χαρακτηριστικά