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Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Οι δύο επιβαίνοντες -ημεδαποί ηλικίας 41 με 58 ετών- εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν μετά την πτώση τους σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, έπειτα από πτώση ελαφρού μονοκινητήριου αεροσκάφους στην περιοχή της Κονταριώτισσας.
Οι δύο επιβαίνοντες -ηλικίας 41 και 58 ετών- εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.
Οι δύο επιβαίνοντες -ηλικίας 41 και 58 ετών- εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:50. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.
Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άνδρες και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 18, 2026
Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του αεροσκάφους, ούτε έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση των δύο επιβαινόντων.
Δείτε δηλώσεις από κάτοικο της περιοχής:
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