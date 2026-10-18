Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες του μονοκινητήριου αεροσκάφους που έπεσε στην Πιερία, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η αερολέσχη

Στο σημείο έσπευσανμε τέσσερα οχήματα. Κατά την άφιξή τους, εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.Από την πτώση, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του αεροσκάφους, ούτε έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση των δύο επιβαινόντων.