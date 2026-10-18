Αλγουαθίλ: Υποφέραμε, αλλά πήραμε δίκαιη νίκη, βίντεο
SPORTS
Ιμανόλ Αλγουαθίλ Ολυμπιακός Παναιτωλικός

Αλγουαθίλ: Υποφέραμε, αλλά πήραμε δίκαιη νίκη, βίντεο

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ παραδέχτηκε πως η ομάδα του υπέφερε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πήρε μία δίκαιη νίκη

Αλγουαθίλ: Υποφέραμε, αλλά πήραμε δίκαιη νίκη, βίντεο
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Ο Ολυμπιακός χτίζει σερί, αφού πέρασε νικηφόρα και από το Αγρίνιο επικρατώντας με σκορ 2-0 του Παναιτωλικού. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως οι παίκτες του πήραν μία δίκαιη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Magenta TV ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, κρίμα που σε δύο λάθη δώσαμε την ευκαιρία να μας απειλήσουν, ωστόσο ήταν πολύ καλό το πρώτο μας ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο προηγηθήκαμε, αλλά οι ευκαιρίες μας ήταν για περισσότερα γκολ. Σε τέτοια παιχνίδια είναι λογικό ότι θα έρθει η στιγμή που θα υποφέρεις και αυτή ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι αλλαγές ισορρόπησαν το παιχνίδι. Και οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο και αυτοί που έπαιξαν βασικοί πήραν μία δίκαιη νίκη».
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