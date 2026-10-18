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Μίλιτσα Κούμπουρα στο protothema.gr: Ο Πανιώνιος είναι έτοιμος να πάρει όλους τους τίτλους στο βόλεϊ γυναικών, βίντεο
Μίλιτσα Κούμπουρα στο protothema.gr: Ο Πανιώνιος είναι έτοιμος να πάρει όλους τους τίτλους στο βόλεϊ γυναικών, βίντεο
Η βολεϊμπολίστρια του Πανιωνίου, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, μίλησε για τους στόχους που έχει με τον «Ιστορικό», για τον γιο της που την κάνει να χαμογελάει καθημερινά, αλλά και για τη ζωή της στην Ελλάδα
Το φετινό καλοκαίρι η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου Betsson προχώρησε στην απόκτηση της Μίλιτσα Κούμπουρα.
Η πολύπειρη διαγώνια μας συστήθηκε μέσω της παρουσίας της στον ΠΑΟΚ και μετέπειτα αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό.
Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέκτησε όλους τους εγχώριους τίτλους, ενώ με τον «Δικέφαλο» πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας. Παράλληλα πρόσθεσε μία σειρά από αρκετές ατομικές διακρίσεις και πλέον είναι έτοιμη να συνεισφέρει τα μέγιστα στον «Ιστορικό». Ήδη ξεκίνησε να μετράει κούπες με τη νέα της ομάδα.
Με αφορμή την κατάκτηση του Super Cup με τον Πανιώνιο, πριν από λίγες μέρες κόντρα στον Παναθηναϊκό, βρεθήκαμε στο «Ανδρέας Βαρίκας» και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί με την πρώτη σκόρερ του τελικού. Η ίδια μας μίλησε για το πώς έζησε τον πρώτο της τίτλο ως παίκτρια του «Ιστορικού», ενώ έμεινε άφωνη από την υποδοχή που επεφύλαξαν οι φίλοι της ομάδας στη Νέα Σμύρνη.
«Ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει. Ήμουν σε αρκετές ομάδες με πολλούς φιλάθλους, αλλά δεν έχω ζήσει κάτι παρόμοιο. Οι φίλοι του Πανιωνίου έχουν ψυχή και πραγματικά νοιάζονται για το βόλεϊ και για εμάς. Μας γνωρίζουν κάθε μία προσωπικά και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μας περίμεναν και πριν τον τελικό που ήμασταν στο ξενοδοχείο, δυστυχώς δεν μπορούσαν να είναι στο γήπεδο, αλλά μας ακολούθησαν σε όλο τον δρόμο, πίστευαν τόσο πολύ σε εμάς. Πραγματικά ήταν ένα μοναδικό συναίσθημα» είπε για την υποδοχή που έτυχε η ομάδα μετά τον θρίαμβο.
Αν και με τον Ολυμπιακό πρωταγωνίστησε τα τελευταία χρόνια, τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη, η ίδια δεν σταματά να θέτει στόχους, κάτι που επεσήμανε όταν την ρωτήσαμε για την απόφασή της να αγωνιστεί στον Πανιώνιο.
«Ο Πανιώνιος χτίζει κάτι με πολλή υπομονή. Έχουν στόχους, τους οποίους θέλουν να πετύχουν σε βάθος χρόνου. Αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε. Έχω έρθει σε μία χρονική στιγμή όπου η ομάδα είναι έτοιμη να κατακτήσει όλους τους τίτλους. Μου αρέσει η ομάδα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έχει πολλές παίκτριες από το υψηλότερο επίπεδο και μου αρέσει η οργάνωση. Θα έλεγα πως αρκετές τούρκικες και ιταλικές ομάδες θα μπορούσαν να ζηλέψουν την οργάνωση του Πανιωνίου.
Όσον αφορά εμένα, εγώ θέλω να είμαι καλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά και θεωρώ, ασχέτως αποτελεσμάτων, πως το έχω καταφέρει. Ωστόσο αυτήν την χρονιά έχω έρθει με μεγάλη ‘’πείνα’’, πάρα πολύ ενθουσιασμό και πραγματικά θέλω ο κόσμος να δει μία Μίλιτσα που δεν έχει δει ακόμα» είπε για τους στόχους της ομάδας της και τους προσωπικούς της.
Με τις εμφανίσεις της έχει αποδείξει πως όταν η μπάλα «καίει», της αρέσει να βγαίνει μπροστά και να παίρνει τις επιθέσεις. «Τα καλύτερα παιχνίδια που έπαιξα, ήταν όταν είμαι σε μία φάση που δεν γνωρίζω που βρίσκομαι. Δεν σκέφτομαι τίποτα και απλά ξέρω ότι θα κερδίσω. Αυτό έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή μου, μία παρόμοια στιγμή ήταν και στο τέλος του φετινού Super Cup. Πραγματικά δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου. Ήξερα πως θα τελειώσω κάθε μπάλα» μας είπε σχετικά η σπουδαία παίκτρια.
Εκτός από σπουδαία διαγώνια η Μίλιτσα Κούμπουρα είναι και μητέρα. Ακολουθώντας καθημερινά ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, καλείται να φέρει εις πέρας και τις δύο αποστολές που έχει. Σε ερώτηση για το πόσο δύσκολος είναι αυτός ο συνδυασμός μας είπε: «Είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο συνδυασμός για πολλούς λόγους, αλλά είναι κάτι ωραίο. Ξέρεις ότι δεν παλεύεις μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για ένα παιδί που σε θαυμάζει και σε βλέπει να αγωνίζεσαι. Ο γιος μου, είναι ο λόγος που χαμογελώ κάθε μέρα και πραγματικά δεν έχω μία μέρα που να είμαι στεναχωρημένη, γιατί εκείνος είναι πάντα χαμογελαστός και γεμάτος ενέργεια».
Η Μίλιτσα Κούμπουρα έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, δύο Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό, ενώ μετρά ένα Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ και ένα Σούπερ Καπ με τον Πανιώνιο. Μεταξύ άλλων, έχει αναδειχθεί MVP στον τελικό του Super Cup το 2024 και πολυτιμότερη παίκτρια του Κυπέλλου Ελλάδας και της Volley League τη σεζόν 2024-2025.
Η πολύπειρη διαγώνια μας συστήθηκε μέσω της παρουσίας της στον ΠΑΟΚ και μετέπειτα αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στον Ολυμπιακό.
Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέκτησε όλους τους εγχώριους τίτλους, ενώ με τον «Δικέφαλο» πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας. Παράλληλα πρόσθεσε μία σειρά από αρκετές ατομικές διακρίσεις και πλέον είναι έτοιμη να συνεισφέρει τα μέγιστα στον «Ιστορικό». Ήδη ξεκίνησε να μετράει κούπες με τη νέα της ομάδα.
Με αφορμή την κατάκτηση του Super Cup με τον Πανιώνιο, πριν από λίγες μέρες κόντρα στον Παναθηναϊκό, βρεθήκαμε στο «Ανδρέας Βαρίκας» και είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί με την πρώτη σκόρερ του τελικού. Η ίδια μας μίλησε για το πώς έζησε τον πρώτο της τίτλο ως παίκτρια του «Ιστορικού», ενώ έμεινε άφωνη από την υποδοχή που επεφύλαξαν οι φίλοι της ομάδας στη Νέα Σμύρνη.
«Ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει. Ήμουν σε αρκετές ομάδες με πολλούς φιλάθλους, αλλά δεν έχω ζήσει κάτι παρόμοιο. Οι φίλοι του Πανιωνίου έχουν ψυχή και πραγματικά νοιάζονται για το βόλεϊ και για εμάς. Μας γνωρίζουν κάθε μία προσωπικά και αυτό είναι πολύ ωραίο. Μας περίμεναν και πριν τον τελικό που ήμασταν στο ξενοδοχείο, δυστυχώς δεν μπορούσαν να είναι στο γήπεδο, αλλά μας ακολούθησαν σε όλο τον δρόμο, πίστευαν τόσο πολύ σε εμάς. Πραγματικά ήταν ένα μοναδικό συναίσθημα» είπε για την υποδοχή που έτυχε η ομάδα μετά τον θρίαμβο.
Αν και με τον Ολυμπιακό πρωταγωνίστησε τα τελευταία χρόνια, τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη, η ίδια δεν σταματά να θέτει στόχους, κάτι που επεσήμανε όταν την ρωτήσαμε για την απόφασή της να αγωνιστεί στον Πανιώνιο.
«Ο Πανιώνιος χτίζει κάτι με πολλή υπομονή. Έχουν στόχους, τους οποίους θέλουν να πετύχουν σε βάθος χρόνου. Αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε. Έχω έρθει σε μία χρονική στιγμή όπου η ομάδα είναι έτοιμη να κατακτήσει όλους τους τίτλους. Μου αρέσει η ομάδα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, έχει πολλές παίκτριες από το υψηλότερο επίπεδο και μου αρέσει η οργάνωση. Θα έλεγα πως αρκετές τούρκικες και ιταλικές ομάδες θα μπορούσαν να ζηλέψουν την οργάνωση του Πανιωνίου.
Όσον αφορά εμένα, εγώ θέλω να είμαι καλύτερη από κάθε προηγούμενη χρονιά και θεωρώ, ασχέτως αποτελεσμάτων, πως το έχω καταφέρει. Ωστόσο αυτήν την χρονιά έχω έρθει με μεγάλη ‘’πείνα’’, πάρα πολύ ενθουσιασμό και πραγματικά θέλω ο κόσμος να δει μία Μίλιτσα που δεν έχει δει ακόμα» είπε για τους στόχους της ομάδας της και τους προσωπικούς της.
Με τις εμφανίσεις της έχει αποδείξει πως όταν η μπάλα «καίει», της αρέσει να βγαίνει μπροστά και να παίρνει τις επιθέσεις. «Τα καλύτερα παιχνίδια που έπαιξα, ήταν όταν είμαι σε μία φάση που δεν γνωρίζω που βρίσκομαι. Δεν σκέφτομαι τίποτα και απλά ξέρω ότι θα κερδίσω. Αυτό έχει τύχει πολλές φορές στη ζωή μου, μία παρόμοια στιγμή ήταν και στο τέλος του φετινού Super Cup. Πραγματικά δεν είχα τίποτα στο μυαλό μου. Ήξερα πως θα τελειώσω κάθε μπάλα» μας είπε σχετικά η σπουδαία παίκτρια.
Εκτός από σπουδαία διαγώνια η Μίλιτσα Κούμπουρα είναι και μητέρα. Ακολουθώντας καθημερινά ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, καλείται να φέρει εις πέρας και τις δύο αποστολές που έχει. Σε ερώτηση για το πόσο δύσκολος είναι αυτός ο συνδυασμός μας είπε: «Είναι πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο συνδυασμός για πολλούς λόγους, αλλά είναι κάτι ωραίο. Ξέρεις ότι δεν παλεύεις μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για ένα παιδί που σε θαυμάζει και σε βλέπει να αγωνίζεσαι. Ο γιος μου, είναι ο λόγος που χαμογελώ κάθε μέρα και πραγματικά δεν έχω μία μέρα που να είμαι στεναχωρημένη, γιατί εκείνος είναι πάντα χαμογελαστός και γεμάτος ενέργεια».
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Μίλιτσα Κούμπουρα έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, δύο Κύπελλα και ένα Σούπερ Καπ με τον Ολυμπιακό, ενώ μετρά ένα Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ και ένα Σούπερ Καπ με τον Πανιώνιο. Μεταξύ άλλων, έχει αναδειχθεί MVP στον τελικό του Super Cup το 2024 και πολυτιμότερη παίκτρια του Κυπέλλου Ελλάδας και της Volley League τη σεζόν 2024-2025.
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