Μίλιτσα Κούμπουρα στο protothema.gr: Ο Πανιώνιος είναι έτοιμος να πάρει όλους τους τίτλους στο βόλεϊ γυναικών, βίντεο

Η βολεϊμπολίστρια του Πανιωνίου, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, μίλησε για τους στόχους που έχει με τον «Ιστορικό», για τον γιο της που την κάνει να χαμογελάει καθημερινά, αλλά και για τη ζωή της στην Ελλάδα