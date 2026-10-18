Ξέσπασε ο Κόντης: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα, αναλαμβάνω την ευθύνη»
Ξέσπασε ο Κόντης: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα, αναλαμβάνω την ευθύνη»
Ο προπονητής του ΟΦΗ δεν έμεινε ευχαριστημένος από την νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του στην εκτός έδρας ήττα από την Καλαμάτα με 4-3
Κοντά σε μία σπουδαία ανατροπή έφτασε ο ΟΦΗ απέναντι στην Καλαμάτα για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Oι Κρητικοί αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 3-1, κατάφεραν να ισοφαρίσουν.
Ωστόσο στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης η ομάδα του Χρήστου Κόντη δέχθηκε γκολ και έτσι έχασε την ευκαιρία να πάρει ένα σπουδαίο θετικό αποτέλεσμα. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στην κακή εικόνα του ΟΦΗ στο πρώτο μέρος.
Συγκεκριμένα είπε: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν τραγικοί. Δώρα, δώρα, δώρα! Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνουμε καλά, μπαίνουμε ξανά στο παιχνίδι και μετά… ξανά δώρο, 3-1.
Τα παιδιά προσπαθούν, κάνουν το 3-2, μετά το 3-3. Συγγνώμη, η ευθύνη είναι δική μου, εγώ φταίω για αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα. Είμαστε ο ΟΦΗ.
Πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες ότι είτε παίζουμε με τη Ρεν είτε με την Καλαμάτα, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Το σημερινό είναι δικό μου, εγώ φταίω, παίρνω την ευθύνη, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν έχω λόγια, τι να πω».
Ωστόσο στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης η ομάδα του Χρήστου Κόντη δέχθηκε γκολ και έτσι έχασε την ευκαιρία να πάρει ένα σπουδαίο θετικό αποτέλεσμα. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στην κακή εικόνα του ΟΦΗ στο πρώτο μέρος.
Συγκεκριμένα είπε: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν τραγικοί. Δώρα, δώρα, δώρα! Στο δεύτερο ημίχρονο μπαίνουμε καλά, μπαίνουμε ξανά στο παιχνίδι και μετά… ξανά δώρο, 3-1.
Τα παιδιά προσπαθούν, κάνουν το 3-2, μετά το 3-3. Συγγνώμη, η ευθύνη είναι δική μου, εγώ φταίω για αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα. Είμαστε ο ΟΦΗ.
Πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες ότι είτε παίζουμε με τη Ρεν είτε με την Καλαμάτα, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Το σημερινό είναι δικό μου, εγώ φταίω, παίρνω την ευθύνη, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν έχω λόγια, τι να πω».
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