Ξέσπασε ο Κόντης: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια δώρα, αναλαμβάνω την ευθύνη»

Ο προπονητής του ΟΦΗ δεν έμεινε ευχαριστημένος από την νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του στην εκτός έδρας ήττα από την Καλαμάτα με 4-3