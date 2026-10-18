Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Ομπράντοβιτς: Σλούκας και Ναν αποφάσισαν πότε θα επιστρέψουν
Ομπράντοβιτς: Σλούκας και Ναν αποφάσισαν πότε θα επιστρέψουν
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την επιστροφή του Σλούκα και του Ναν και τόνισε πως εκείνοι αποφάσισαν πότε θα γυρίσουν στη δράση
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Περιστερίου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για την επιστροφή των Ναν και Σλούκα στη δράση τονίζοντας πως εκείνοι αποφάσισαν πότε θα γυρίσουν.
Αναλυτικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε:
Για Σλούκα και Ναν: «Έπαιξαν μετά από πολύ καιρό, είχαν να παίξουν από πέρσι. Μίλησα μαζί τους, για να συνεχίσουν να δουλεύουν, να είναι ήρεμοι και εκείνοι αποφάσισαν τη στιγμή που θα επιστρέψουν. Αποφάσισαν να γυρίσουν σήμερα. Χθες προπονήθηκαν με ένα γκρουπ παικτών και είχαν κάνει πολλή ατομική δουλειά. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικοί είναι για την ομάδα. Δουλέψαμε σε κάποιες καταστάσεις σε άμυνα και επίθεση, είναι σημαντικό που επέστρεψαν», τόνισε.
Για τον τραυματισμό του Γιαμπουσέλε: «Δέχτηκε ένα ανάλογο χτύπημα με το ματς πριν λίγες μέρες στην Πάτρα. Αποφασίσαμε να μείνει εκτός και να αρχίσει αμέσως θεραπεία. Θα δούμε πώς θα είναι από την Τρίτη, γιατί αύριο η ομάδα έχει επιτέλους ρεπό. Είναι σημαντικό ότι θα έχουμε δύο καλές προπονήσεις πριν το παιχνίδι με την Μπασκόνια».
Για την εικόνα του αγώνα: «Το παιχνίδι ήταν μετά από λιγότερο από δύο μέρες και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο. Αντιμετωπίσαμε το ματς σοβαρά, με επιθετικότητα στην άμυνα και καλή εικόνα στην επίθεση. Γενικά κάναμε καλή δουλειά σήμερα. Παίξαμε εξαιρετικά για 37 λεπτά, στα τελευταία τρία λεπτά το παιχνίδι είχε ουσιαστικά τελειώσει. Σήμερα είχαμε πέντε παίκτες εκτός και έχουμε μεγάλη βοήθεια από τους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές. Όσο μεγαλύτερο αριθμό παικτών έχουμε στην προπόνηση, τόσο πιο δυνατά μπορείς να δουλέψεις. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον 13-14 διαθέσιμους για να δουλέψουμε στο 100%».
Για το αν τον προβληματίζουν τα 20 επιθετικά ριμπάουντ του Περιστερίου: «Όχι, καθόλου, είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού μόνο. Στο πρώτο ημίχρονο εκτέλεσαν 20 τρίποντα, οπότε προέκυψαν πολλά ριμπάουντ. Δεν είναι κάτι που με προβληματίζει».
Για τον Βασίλη Ξανθόπουλο: «Του εύχομαι τα καλύτερα, είναι προφανές πως έχει μια σοβαρή ομάδα, με δομή. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο».
Αναλυτικά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε:
Για Σλούκα και Ναν: «Έπαιξαν μετά από πολύ καιρό, είχαν να παίξουν από πέρσι. Μίλησα μαζί τους, για να συνεχίσουν να δουλεύουν, να είναι ήρεμοι και εκείνοι αποφάσισαν τη στιγμή που θα επιστρέψουν. Αποφάσισαν να γυρίσουν σήμερα. Χθες προπονήθηκαν με ένα γκρουπ παικτών και είχαν κάνει πολλή ατομική δουλειά. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικοί είναι για την ομάδα. Δουλέψαμε σε κάποιες καταστάσεις σε άμυνα και επίθεση, είναι σημαντικό που επέστρεψαν», τόνισε.
Για τον τραυματισμό του Γιαμπουσέλε: «Δέχτηκε ένα ανάλογο χτύπημα με το ματς πριν λίγες μέρες στην Πάτρα. Αποφασίσαμε να μείνει εκτός και να αρχίσει αμέσως θεραπεία. Θα δούμε πώς θα είναι από την Τρίτη, γιατί αύριο η ομάδα έχει επιτέλους ρεπό. Είναι σημαντικό ότι θα έχουμε δύο καλές προπονήσεις πριν το παιχνίδι με την Μπασκόνια».
Για την εικόνα του αγώνα: «Το παιχνίδι ήταν μετά από λιγότερο από δύο μέρες και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο. Αντιμετωπίσαμε το ματς σοβαρά, με επιθετικότητα στην άμυνα και καλή εικόνα στην επίθεση. Γενικά κάναμε καλή δουλειά σήμερα. Παίξαμε εξαιρετικά για 37 λεπτά, στα τελευταία τρία λεπτά το παιχνίδι είχε ουσιαστικά τελειώσει. Σήμερα είχαμε πέντε παίκτες εκτός και έχουμε μεγάλη βοήθεια από τους γιατρούς και τους φυσιοθεραπευτές. Όσο μεγαλύτερο αριθμό παικτών έχουμε στην προπόνηση, τόσο πιο δυνατά μπορείς να δουλέψεις. Ελπίζω να έχουμε τουλάχιστον 13-14 διαθέσιμους για να δουλέψουμε στο 100%».
Για το αν τον προβληματίζουν τα 20 επιθετικά ριμπάουντ του Περιστερίου: «Όχι, καθόλου, είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού μόνο. Στο πρώτο ημίχρονο εκτέλεσαν 20 τρίποντα, οπότε προέκυψαν πολλά ριμπάουντ. Δεν είναι κάτι που με προβληματίζει».
Για τον Βασίλη Ξανθόπουλο: «Του εύχομαι τα καλύτερα, είναι προφανές πως έχει μια σοβαρή ομάδα, με δομή. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα