Χριστοφιλέας: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι έκπληξη η Καλαμάτα»

Ο προπονητής της Μαύρης Θύελλας σχολίασε την σπουδαία νίκη που πέτυχε η ομάδα της Μεσσηνίας κόντρα στον ΟΦΗ με σκορ 4-3