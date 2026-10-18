Χριστοφιλέας: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι έκπληξη η Καλαμάτα»
Χριστοφιλέας: «Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι έκπληξη η Καλαμάτα»
Ο προπονητής της Μαύρης Θύελλας σχολίασε την σπουδαία νίκη που πέτυχε η ομάδα της Μεσσηνίας κόντρα στον ΟΦΗ με σκορ 4-3
Η Καλαμάτα με οδηγό την εξαιρετική απόδοσή της στο πρώτο μέρος, κατάφερε να νικήσει με 4-3 τον ΟΦΗ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Με γκολ του Σίγκουρτσον στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα της Μεσσηνίας χαμογέλασε στο τέλος, κατακτώντας τρεις πολύτιμους βαθμούς, λίγες μέρες μετά τη σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Στις πρώτες του δηλώσεις ο προπονητής της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας είπε: «Θέλω να τιμήσω αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και περιμένουν να πάμε να τους χαιρετήσουμε. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι μας λένε τρελούς. Είμαστε τρελοί, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Παίξαμε σε μια υπέροχη ομάδα, νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει πιο γρήγορα το παιχνίδι αν είμασταν πιο κυνικοί και πιο ομαδικοί. Είχα πει για τον Βάργκας στο προηγούμενο παιχνίδι, σήμερα έπρεπε να δώσει τη μπάλα και δεν την έδωσε. Όμως δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα που κυνηγάει το σκορ, δεν θέλουμε να κάνουμε καθυστερήσεις, δεν θέλουμε να πέφτουμε κάτω, θέλουμε να βάζουμε γκολ.
Σίγουρα κάναμε πολλά λάθη, γιατί αν ένα παιχνίδι γυρίζει έτσι είναι πολλά τα λάθη, όμως έχουμε το ψυχικό σθένος, την ποιότητα και το μυαλό να μπορούμε να το πάρουμε και αυτό το παιχνίδι με δέκα παίκτες.
Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι έκπληξη η Καλαμάτα, όμως για εμάς είναι χαρά, ξέρουμε πώς δουλεύουμε. Σήμερα είδατε πόσο μας έλειπε ο Βάργκας την προηγούμενη φορά, πόσο μας έλειπε ο Κουρμίνοφσκι το προηγούμενο διάστημα, πόσο μας έλειπε και ο Σίγκουρτσον. Η ομάδα έχει πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές που πιστεύουν στο πλάνο και το υπηρετούν πιστά».
Με γκολ του Σίγκουρτσον στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα της Μεσσηνίας χαμογέλασε στο τέλος, κατακτώντας τρεις πολύτιμους βαθμούς, λίγες μέρες μετά τη σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Στις πρώτες του δηλώσεις ο προπονητής της Καλαμάτας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας είπε: «Θέλω να τιμήσω αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και περιμένουν να πάμε να τους χαιρετήσουμε. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι μας λένε τρελούς. Είμαστε τρελοί, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Παίξαμε σε μια υπέροχη ομάδα, νομίζω θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει πιο γρήγορα το παιχνίδι αν είμασταν πιο κυνικοί και πιο ομαδικοί. Είχα πει για τον Βάργκας στο προηγούμενο παιχνίδι, σήμερα έπρεπε να δώσει τη μπάλα και δεν την έδωσε. Όμως δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα που κυνηγάει το σκορ, δεν θέλουμε να κάνουμε καθυστερήσεις, δεν θέλουμε να πέφτουμε κάτω, θέλουμε να βάζουμε γκολ.
Σίγουρα κάναμε πολλά λάθη, γιατί αν ένα παιχνίδι γυρίζει έτσι είναι πολλά τα λάθη, όμως έχουμε το ψυχικό σθένος, την ποιότητα και το μυαλό να μπορούμε να το πάρουμε και αυτό το παιχνίδι με δέκα παίκτες.
Για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι έκπληξη η Καλαμάτα, όμως για εμάς είναι χαρά, ξέρουμε πώς δουλεύουμε. Σήμερα είδατε πόσο μας έλειπε ο Βάργκας την προηγούμενη φορά, πόσο μας έλειπε ο Κουρμίνοφσκι το προηγούμενο διάστημα, πόσο μας έλειπε και ο Σίγκουρτσον. Η ομάδα έχει πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές που πιστεύουν στο πλάνο και το υπηρετούν πιστά».
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