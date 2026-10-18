Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στον Καναδά μετά από φωτιά: «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες σε καιρό ειρήνης» λέει ο Κάρνεϊ
Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στον Καναδά μετά από φωτιά: «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες σε καιρό ειρήνης» λέει ο Κάρνεϊ
Το έθνος πενθεί για τα γενναία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεών μας που χάσαμε, τόνισε ο Καναδός πρωθυπουργός - Ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθεί επίσημη ενημέρωση για τα αίτια
Τέσσερις στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/10) στη στρατιωτική βάση Γουέινραϊτ (CFB Wainwright), στην επαρχία Αλμπέρτα του Καναδά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Κάρνεϊ.
Σε δήλωσή του από την Οτάβα, ο Καναδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το συμβάν «μία από τις χειρότερες τραγωδίες για τις Ένοπλες Δυνάμεις σε καναδικό έδαφος σε καιρό ειρήνης» τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.
Ο Κάρνεϊ επιβεβαίωσε ότι τέσσερα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων σκοτώθηκαν, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί, με αρκετούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. «Το έθνος πενθεί για τα γενναία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεών μας που χάσαμε», δήλωσε, ανακοινώνοντας ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.
«Εκείνοι που χάσαμε εκπαιδεύονταν για να υπηρετήσουν τον Καναδά. Τώρα είναι η σειρά του Καναδά να υπηρετήσει εκείνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των τραυματιών και των οικογενειών τους, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αποκατάστασής τους: «Όσοι έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο δεν θα χρειαστεί να σηκώσουν μόνοι τους αυτό το βάρος, γιατί στον Καναδά φροντίζουμε ο ένας τον άλλον», τόνισε.
Ο Κάρνεϊ ευχαρίστησε επίσης τους κατοίκους της Αλμπέρτα και τους πολίτες από άλλες περιοχές της χώρας που προσφέρουν αίμα για τις ανάγκες των τραυματιών, υπογραμμίζοντας ότι οι Καναδοί ενώνονται σε περιόδους κρίσης.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του καναδικού υπουργείου Άμυνας, το περιστατικό συνδέεται με πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 16:00 τοπική ώρα του Σαββάτου, σε χώρο εκπαίδευσης της βάσης. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα πέρα από τα όρια του συγκεκριμένου χώρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Οι καναδικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ, σύμφωνα με το Associated Press, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της τραγωδίας ούτε οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις στρατιωτικοί.
Σε δήλωσή του από την Οτάβα, ο Καναδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το συμβάν «μία από τις χειρότερες τραγωδίες για τις Ένοπλες Δυνάμεις σε καναδικό έδαφος σε καιρό ειρήνης» τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.
Ο Κάρνεϊ επιβεβαίωσε ότι τέσσερα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων σκοτώθηκαν, ενώ δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί, με αρκετούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. «Το έθνος πενθεί για τα γενναία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεών μας που χάσαμε», δήλωσε, ανακοινώνοντας ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην εκπαίδευση στη βάση Γουέινραϊτ, επισημαίνοντας ότι είχαν μετακινηθεί εκεί από στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.
LIVE: Statement on CFB Wainwright • EN DIRECT : Déclaration concernant la BFC Wainwright https://t.co/bMaGN3Xvl7— Mark Carney (@MarkJCarney) October 18, 2026
«Εκείνοι που χάσαμε εκπαιδεύονταν για να υπηρετήσουν τον Καναδά. Τώρα είναι η σειρά του Καναδά να υπηρετήσει εκείνους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό των τραυματιών και των οικογενειών τους, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αποκατάστασής τους: «Όσοι έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο δεν θα χρειαστεί να σηκώσουν μόνοι τους αυτό το βάρος, γιατί στον Καναδά φροντίζουμε ο ένας τον άλλον», τόνισε.
Ο Κάρνεϊ ευχαρίστησε επίσης τους κατοίκους της Αλμπέρτα και τους πολίτες από άλλες περιοχές της χώρας που προσφέρουν αίμα για τις ανάγκες των τραυματιών, υπογραμμίζοντας ότι οι Καναδοί ενώνονται σε περιόδους κρίσης.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του καναδικού υπουργείου Άμυνας, το περιστατικό συνδέεται με πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 16:00 τοπική ώρα του Σαββάτου, σε χώρο εκπαίδευσης της βάσης. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα πέρα από τα όρια του συγκεκριμένου χώρου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν στρατιωτικές και πολιτικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Οι καναδικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ, σύμφωνα με το Associated Press, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της τραγωδίας ούτε οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις στρατιωτικοί.
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