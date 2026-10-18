Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στον Καναδά μετά από φωτιά: «Μία από τις χειρότερες τραγωδίες σε καιρό ειρήνης» λέει ο Κάρνεϊ