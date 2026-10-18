Σκόραρε ξανά ο Κωστούλας, έγραψε το 4-0 στο Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας, δείτε το γκολ
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Premier League Μπράιτον Μπάμπης Κωστούλας

Σκόραρε ξανά ο Κωστούλας, έγραψε το 4-0 στο Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας, δείτε το γκολ

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 49' και έφτασε τα 3 γκολ στην Premier League

Σκόραρε ξανά ο Κωστούλας, έγραψε το 4-0 στο Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας, δείτε το γκολ
Βρήκε ξανά δίχτυα στην Premier League ο Μπάμπης Κωστούλας. 

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον σκόραρε στο 49' και έγραψε το 4-0 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας. 

Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Ο Μπάμπης Κωστούλας έφτασε τα 3 γκολ στην φετινή Premier League αφού έχει σκοράρει κόντρα στην Κόβεντρι αλλά και στην Άρσεναλ.

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