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Σκόραρε ξανά ο Κωστούλας, έγραψε το 4-0 στο Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας, δείτε το γκολ
Σκόραρε ξανά ο Κωστούλας, έγραψε το 4-0 στο Μπράιτον - Κρίσταλ Πάλας, δείτε το γκολ
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός σκόραρε στο 49' και έφτασε τα 3 γκολ στην Premier League
Βρήκε ξανά δίχτυα στην Premier League ο Μπάμπης Κωστούλας.
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον σκόραρε στο 49' και έγραψε το 4-0 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ο Μπάμπης Κωστούλας έφτασε τα 3 γκολ στην φετινή Premier League αφού έχει σκοράρει κόντρα στην Κόβεντρι αλλά και στην Άρσεναλ.
Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον σκόραρε στο 49' και έγραψε το 4-0 στο εντός έδρας παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Ο Μπάμπης Κωστούλας έφτασε τα 3 γκολ στην φετινή Premier League αφού έχει σκοράρει κόντρα στην Κόβεντρι αλλά και στην Άρσεναλ.
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