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Δεύτερη μέρα έντασης στο κέντρο του Μιλάνου: Κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα και σούπερ μάρκετ, δείτε βίντεο
Δεύτερη μέρα έντασης στο κέντρο του Μιλάνου: Κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα και σούπερ μάρκετ, δείτε βίντεο
Στη Via Torino, έναν από τους πιο διάσημους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης, νεαροί προκάλεσαν φθορές σε εμπορικά καταστήματα, εκτοξεύοντας τραπέζια και καρέκλες
Νέα επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή (18/10) στο κέντρο του Μιλάνου, όπου εκατοντάδες νεαροί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ντουόμο και στους γύρω δρόμους, προκαλώντας καταστροφές σε καταστήματα, ενώ, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.
Η ένταση επανήλθε στην ιταλική μεγαλούπολη μόλις μία ημέρα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν συγκρούσεις, βανδαλισμοί και λεηλασίες.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι νεαροί συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Ντουόμο, σχηματίζοντας μικρές ομάδες των 10 έως 20 ατόμων, προτού κινηθούν προς τους εμπορικούς δρόμους του κέντρου.
Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους, ενώ κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στη μέση του δρόμου.
Ακολούθησε επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιταλικών μέσων, ομάδες νεαρών εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
Η ένταση επανήλθε στην ιταλική μεγαλούπολη μόλις μία ημέρα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν συγκρούσεις, βανδαλισμοί και λεηλασίες.
Δείτε βίντεο:
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι νεαροί συγκεντρώθηκαν αρχικά στην πλατεία Ντουόμο, σχηματίζοντας μικρές ομάδες των 10 έως 20 ατόμων, προτού κινηθούν προς τους εμπορικούς δρόμους του κέντρου.
Nuova giornata di guerriglia a Milano. Gruppo di incappucciati assalta negozi in via Torino. https://t.co/BBI4x47NJH— Local Team (@localteamit) October 18, 2026
Επίθεση σε καταστήματα και λεηλασία σούπερ μάρκετΣτη Via Torino έναν από τους πιο διάσημους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο του Μιλάνου, ομάδες νεαρών άρχισαν να προκαλούν φθορές σε εμπορικά καταστήματα, εκτοξεύοντας τραπέζια και καρέκλες από παρακείμενες επιχειρήσεις εστίασης.
Στο στόχαστρο βρέθηκαν τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης με τους συγκεντρωμένους να χτυπούν τις προσόψεις τους, ενώ κάδοι απορριμμάτων μεταφέρθηκαν στη μέση του δρόμου.
Ακολούθησε επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιταλικών μέσων, ομάδες νεαρών εισέβαλαν στο εσωτερικό του καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.
Η ιταλική αστυνομία και οι καραμπινιέροι κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση των επεισοδίων, με ισχυρές δυνάμεις να αναπτύσσονται στην πλατεία Ντουόμο και στη Via Torino.
Milano, nuova guerriglia in centro: ecco il momento dell'assalto ai negozi https://t.co/92EleJ2oVd— La Stampa (@LaStampa) October 18, 2026
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 50 νεαροί προσήχθησαν και μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση του Μιλάνου, ανάμεσά τους και ανήλικοι.
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