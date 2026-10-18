Δεύτερη μέρα έντασης στο κέντρο του Μιλάνου: Κουκουλοφόροι έσπασαν βιτρίνες και λεηλάτησαν καταστήματα και σούπερ μάρκετ, δείτε βίντεο

Στη Via Torino, έναν από τους πιο διάσημους εμπορικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης, νεαροί προκάλεσαν φθορές σε εμπορικά καταστήματα, εκτοξεύοντας τραπέζια και καρέκλες