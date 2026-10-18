Αναστασίου: Κοιτάξαμε στα μάτια τον Ολυμπιακό

Ικανοποιημένος ήταν ο Γιάννης Αναστασίου από την εικόνα του Παναιτωλικού παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό