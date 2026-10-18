Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Αναστασίου: Κοιτάξαμε στα μάτια τον Ολυμπιακό
Αναστασίου: Κοιτάξαμε στα μάτια τον Ολυμπιακό
Ικανοποιημένος ήταν ο Γιάννης Αναστασίου από την εικόνα του Παναιτωλικού παρά την ήττα από τον Ολυμπιακό
Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό από τον οποίο ηττήθηκε με σκορ 2-0 και ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης τόνισε πως η ομάδα του κοίταξε στα μάτια τους Πειραιώτες.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αναστασίου:
«Δυστυχώς, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κοιτάζοντας το παιχνίδι μας αδικεί η εικόνα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες, παίζαμε τον Ολυμπιακό στο μισό γήπεδο. Είναι το τελευταίο τρίτο, η ποιότητα. Ο Τσικίνιο έκανε το γκολ, εμείς χάσαμε τις ευκαιρίες με τον Εράκοβιτς. Στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που σημειώνει τα γκολ. Δεν φοβηθήκαμε, κοιτάξαμε τον αντίπαλο στα μάτια. Παίξαμε το παιχνίδι μας. Χάσαμε ευκαιρίες, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε στο τελείωμα. Είναι καλό ότι δημιουργούμε αλλά πρέπει να τις τελειώνουμε. Δεν είναι καλό το γεγονός ότι δε σκοράρουμε. Δείχνουμε ικανότητα, ποιότητα, έχουμε θέληση, κάποια στιγμή θα “σπάσει το ρόδι”.
Δεν μπορώ να έχω παράπονο από την προσπάθεια. Δώσαμε τα πάντα μέχρι το τέλος. Παίζαμε με έναν μεγάλο αντίπαλο που παίζει σε ανταγωνιστικό επίπεδο στην Ευρώπη. Δε φοβηθήκαμε, το κοιτάξαμε στα μάτια το ματς. Δικαιούμασταν κάτι καλύτερο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα, τον ίδιο ζήλο και θέληση».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αναστασίου:
«Δυστυχώς, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κοιτάζοντας το παιχνίδι μας αδικεί η εικόνα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ευκαιρίες, παίζαμε τον Ολυμπιακό στο μισό γήπεδο. Είναι το τελευταίο τρίτο, η ποιότητα. Ο Τσικίνιο έκανε το γκολ, εμείς χάσαμε τις ευκαιρίες με τον Εράκοβιτς. Στο ποδόσφαιρο κερδίζει αυτός που σημειώνει τα γκολ. Δεν φοβηθήκαμε, κοιτάξαμε τον αντίπαλο στα μάτια. Παίξαμε το παιχνίδι μας. Χάσαμε ευκαιρίες, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε στο τελείωμα. Είναι καλό ότι δημιουργούμε αλλά πρέπει να τις τελειώνουμε. Δεν είναι καλό το γεγονός ότι δε σκοράρουμε. Δείχνουμε ικανότητα, ποιότητα, έχουμε θέληση, κάποια στιγμή θα “σπάσει το ρόδι”.
Δεν μπορώ να έχω παράπονο από την προσπάθεια. Δώσαμε τα πάντα μέχρι το τέλος. Παίζαμε με έναν μεγάλο αντίπαλο που παίζει σε ανταγωνιστικό επίπεδο στην Ευρώπη. Δε φοβηθήκαμε, το κοιτάξαμε στα μάτια το ματς. Δικαιούμασταν κάτι καλύτερο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα, τον ίδιο ζήλο και θέληση».
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